İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Ayaküstü bu konular konuşulmaz

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet kaygım var" açıklamalarına tepki gösterdi.

İşte Muharrem İnce'nin söz konusu konu ile alakalı açıklamaları:

"Sorumlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit'i düşündüm. Ecevit suikast iddiasıyla ilgili mitingi yapacağım deyip eşiyle gitmişti. Ben de kısa bir miting yaptım. Bu tür olaylar olur. O olayı siyasi kampanya olarak kullanmadım. Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır."