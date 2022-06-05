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Siyaset İnce'den Kılıçdaroğlu'na efsane ayar! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek
Siyaset

İnce'den Kılıçdaroğlu'na efsane ayar! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında sert konuştu. İnce, "Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsan bizimle beraber olacaksın diyorsun. Ortama göre konuşuyorsun. Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun. İzmir'e gidince Atatürkçü, Konya'da muhafazakar, Van'a gidiyorsun HDP'li oluyorsun. Böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 12:45:00 -
İnce'den Kılıçdaroğlu'na efsane ayar! Bay Kemal, eşekten düşmüşe dönecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnce, bir otelde düzenlediği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. İnce, "İlkeli bir siyasetten yana olacağız, kıvırmayacağız. 'Diyarbakır'a gelip bunların gönlünü alayım, şöyle hoş laflar edeyim, sonra Trabzon'a gider kıvırırız, İzmir'e gittik mi öbür plağı açarız, Konya'ya gittik mi plağı bir daha değiştiririz.' böyle bir siyaset yok kitabımızda" dedi. 

 

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Yorumlar

semöih öztürk

Sayın Muharrem İNCE bunları ve daha fazlasını ifade etmekte geç kalmadınız mı?CHP bünyesinde bulunan Atatürk çü, milliyetçi,ülke sevdalısı insanlar adres arıyorlar.Lütfen sesiniz daha gür çıksın.
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