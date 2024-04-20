‘İnce’ kumpasa ballı koltuk

Sebahattin Ayan İstanbul

31 Mart mahalli idariler seçimlerinde “Kent uzlaşısı” adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifak yaparak belediyeleri ele geçiren CHP’li başkanlar makamlara eş-dost ve akraba atamalarına devam ediyor.

Zeyrek kardeşlerin yükselişi

Her fırsatta etikten dem vuran Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in kardeşi Ediz Zeyrek, siyasi hayatında kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyor. Daha önce “İBB Plan ve Bütçe Komisyonun’da “Meclis Üyesi” sıfatıyla görev alan Ediz Zeyrek Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

Bursa çiftliğe dönüyor

31 Mart mahalli idariler seçimlerinde “Kent uzlaşısı” adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifak yaparak belediyeleri ele geçiren CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de koltuğa oturur oturmaz eş-dost ataması yaptı. CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Pala Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine ataması yapılırken Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız’ın eşi Pınar Işıkyıldız Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Pınar Işıkyıldız daha önce Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürü, eşi Yalçın Işıkyıldız ise Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuşlardı.

Muharrem İnce'ye şantaj

Gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun atadığı Resul Emrah Şahan’ın başkan seçildiği Şişli Belediyesi’nde ise Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru’nun kardeşi Ozan Özgür Doğru Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ozan Özgür Doğru, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçime sayılı günler kala adaylıktan çekilen eski CHP’li ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kaset şantajı davasında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve daha sonra tahliye olmuştu..

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Denizli'ye de sıçradı

AK Parti’den CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde de akraba atamaları devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Tek koltuk yetmeyen Osman Bartal da, geçtiğimiz hafta Merkezefendi Belediye Başkan yardımcılığına atanmıştı.