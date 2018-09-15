İnce: İspatlasınlar siyaseti bırakırım

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” iddiasını reddeden Muharrem İnce, “Bu hayatımda gördüğüm en büyük siyasi yalandır. Böyle bir davet olmadı. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor” dedi. İnce ayrıca “Kemal Bey’in yerinde olsam koltuğu terk ederdim” ifadelerini kullandı.



Milliyet Gazetesi'nden Tunca Bengin'e konuşan Muharrem İnce şunları söyledi;

Olağanüstü kurultay girişimi sürecinde yaşananlar malum. Ama Kemal Bey şimdilerde “Bana bir felsefi derinlik gösterirseniz, bırakın kurultayı, yarın sabah koltuğu terk ederim” dedi?

“Bu da yeni bir kriter çıktı. Dünyada böyle bir kriter yok. Ee, ne yapacağız şimdi? Altı oktan vazgeçip yeni bir felsefi akım mı oluşturacağız? Bu ipe un sermek. Nedir yani, ne yapacağız? Yeni bir altı ok mu yazacağız? Bizim geçmişimiz, birikimimiz belli. Bütün değişimler sancılı olur. Bu mutlaka olacak, süreç biraz uzuyor sadece. Ama ben bu değişimden sadece lideri değil, yönetim anlayışını da kastediyorum. Kuralların hakim olduğu bir parti olmalıyız. Mesela son milletvekili seçiminde 81 vilayetin hiçbirinde ön seçim olmadı. Bu kuralsızlıktır, istediğin zaman yapıyorsun, istediğin zaman yapmıyorsun. Türkiye’de demokrasi isteyen bir CHP önce kendi içinde demokrasiyi yaşamalıdır, örnek olmalıdır. Bakın benim partimin içinde demokrasi var, Türkiye de böyle olacak diyebilmelidir. ”

EN BÜYÜK SİYASİ YALAN

İnce denilince, öncelikli konular arasında elbette ki seçim gecesi yaşananlar ve kurultay çıkışı nedeniyle kendisine karşı güven sarsılması iddiaları da var. Çünkü “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” gibi gelişmeler söz konusu. İnce, yanıtlıyor:

“Bıktım bunlara cevap vermekten. Bakın o gece çıkıp konuşsaydım da o zaman bir cümlemi alacaklardı, ona takılacaklardı, beni itibarsızlaştırmak için. Bana 15 milyon oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum: Bu oyunun parçası olmayın; birincisi bu. İkincisi, seçim sonuçları Genel Merkez’de, benim elimde veri yok. Televizyonlar kaybettiğimizi, Genel Başkan Yardımcısı ikinci tura kaldığını söylüyor. Ben çıkıp da ne diyecektim? Bir diğeri Sayın Genel Başkanım seçim gecesi beni davet etmiş, ben gitmemişim. Bu hayatımda gördüğüm en büyük siyasi yalandır. Bundan daha büyük bir yalan görmedim. Böyle bir davet olmadı. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Artı, o gece için partinin yöneticileriyle şöyle kararlaştırmıştık; Buna Bülent Tezcan, Engin Altay, Yaşar Tüzün dahil. Dedik ki seçim 2. tura kalır, yakasındaki rozeti çıkarmış, Türk bayrağı takmış birisi olarak seçim sonuçlarını Genel Merkez’de izlersem 2. turda SP’liden, İYİ Parti’liden, MHP’liden oy isteyemeyiz. O gerekçeyle bir otele gittik. Bu benim görüşüm değildi. Bir konsensüs sonucu ikinci turu düşünerek otele gittik.Bu haberi yapan, yaptıran, söyleyen dünyanın en büyük yalancısıdır. Kim söylüyorsa... Böyle bir davet olmadı. Böyle bir davetin olduğunu ispatlasınlar siyaseti bırakırım.”

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNDE OLSAM KOLTUĞU TERK EDERDİM

Yönetimi koltuk sevdalısı olmakla eleştiren İnce, aynı eleştirilerin çevresindeki insanlar için de yapıldığını, hatta “kurultay sürecini başlatmak için gaza getirildiğine” dönük iddialar olduğunu anımsattığımda da hafiften sinirlenerek, devam ediyor:

“Olur mu böyle bir şey? Yeni bir durum olmuş. Cumhurbaşkanı adayı yüzde 31, CHP 22.5 almış. 4 milyon fazla oy almış, 4 milyon. Sadece İstanbul’da 920 bin fazla oy almış. İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı oyu CHP’nin oyundan yüzde 10 fazla, Ankara’da yüzde 10 fazla, İzmir’de yüzde 13 fazla. Partinin oyu Cumhurbaşkanlığı oyuna eşit olsa, 50 milletvekili fazla çıkarıyoruz. Diyarbakır’dan, Erzincan’dan, Aksaray’dan milletvekili çıkarıyoruz. 194 milletvekili olacak yani. Bu yeni durumda tabanda bir değişim isteği varsa bunu dile getirmek suç mu? Neden gaza gelmek olsun yani? Artı bir şey daha var; ben diyorum ki bu yeni durumda CHP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bu seçimde olmadı genel başkan. Gelecek seçimde olacak mı? Büyük olasılıkla olmayacak. O zaman olacak birisi gelmelidir diyorum.TT

- Tersi durum olsaydı siz ne yapardınız?

“Ona devrederdim. Partiden 8 puan fazla oy almış birine devrederdim partiyi. 41 yıl sonra CHP 30 bandını geçmişse, ben ona devrederdim. 22 mi büyük, 31 mi büyük? Milletle inatlaşırsak millet de bizimle inatlaşır.”