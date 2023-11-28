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Yaşam İnanması güç! Sular çekildi ortaya çıktı
Yaşam

İnanması güç! Sular çekildi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 23:29:00 -

Rize’de fırtınanın ardından ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayarak dün akşam saatlerine kadar devam eden fırtına Rize’yi olumsuz etkiledi. Karaya vuran dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’nu sular altında bıraktı. Karadeniz’in dev dalgaları doğaya bırakılan çöpleri de beraberinde getirdi. Pazar Merkez Sahil Cami’nin önü çöplerle doldu. Daha çok plastik atıkların geldiği cami bahçesinde ortaya çıkan görüntü herkese pes dedirtti.

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