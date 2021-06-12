İnanılmaz rakam! Hollanda prensesi, yıllık gelirinden feragat etti

Geçen perşembe günü son sınavlarını da başarıyla vererek liseden mezun olmaya hak kazanan Kral Willem-Alexander'ın kızı Prenses Amalia, Başbakan Mark Rutte'ye ilettiği el yazısı mektubunda, kraliyet görevlerine başlayana kadar bu geliri kabul etmek istemediğini belirtti.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un yayınladığı mektupta, prenses şu ifadelere yer verdi:

"7 Aralık 2021'de 18 yaşında olacağım ve yasalara göre bir ödenek alacağım. Karşılığında bir şey yapmadığım sürece bunu rahatsız edici buluyorum, özellikle de Kovid-19 zamanında diğer öğrenciler bu kadar zor günler geçirirken."

Amalia bir yıl ara vermeyi ve ardından lisans eğitimine başlamayı planladığını söyledi.

Halen öğrenci olduğu sürece hakkı olan yıllık 300 bin avroluk geliri de geri ödeyeceğini bildirdi.

NOS, bir kraliyet üyesinin vergiden muaf gelir ve masraf ödeneğini almayı ilk kez reddettiğini belirtti.