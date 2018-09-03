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İnanılmaz olay! İngiliz kulübünün aracı çalındı

İngiliz takımlarından Salford City'nin antrenman sahasında bulunan kulüp traktörü çalındı. Takım, sosyal medya platformu Twitter'dan ilan verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:58
İnanılmaz olay! İngiliz kulübünün aracı çalındı

İngiltere'de Ulusal Ligde mücadele eden Salford City'nin kulüp traktörü bu hafta sonu çalındı.

Kulüp Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malesef bu hafta sonu traktörümüz antrenman sahamızdan çalınmıştır. Konuyla ilgili bilgisi olan lütfen bizle iletişime geçsin" denildi ve aracın modev, marla ve şasi numarası paylaşıldı.

GELİŞİME AYAK UYDURAMAMIŞTI

220 bin nüfuslu Salford, 19. yüzyılda Manchester'in köy olduğu dönemde, şehir statüsü almış ancak Manchester'ın hızlı büyümesine ayak uyduramayarak fazla gelişme gösterememişti.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:58
  1. İngiltere
  2. Manchester
  3. Twitter
  4. Salford City

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