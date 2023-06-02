İnanılmaz araştırma: Her şey buharlaşacak, dünya için sorun olacak! Dünyayı bekleyen tehlikeyi duyurdular! Olay yorum

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan bir araştırmada, evrenin yavaş yavaş buharlaştığı ve sonunda bu yolla yok olacağı tahmin ediliyor.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in, kara deliklerin zaman içinde buharlaşarak kütle kaybedeceğini, bunun sonucunda da çevreye farklı bir radyasyon yayılacağını öngören kuramı, araştırmacılar tarafından yeniden değerlendirildi.

Astrofizikçiler Michael Wondrak, Walter van Suijlekom ve Heino Falcke tarafından yapılan araştırmada, sürecin sadece kara deliklere özgü olmadığı, uzay-zaman eğrisinde oluşacak bir bükülmenin de bu olayı tetikleyebileceği anlaşıldı.

Evren buharlaşabilir

Araştırmanın Hawking radyasyonunun veya ona çok benzer bir yayılımın kara deliklerle sınırlı olmayabileceğini, bunun her yerde yaşanabileceğini ve evrenin yavaş biçimde buharlaştığını gösterdiği kaydedildi.

Hawking radyasyonu şimdiye kadar gözlemlenemeyen bir olgu ancak teori ve deneyler bunun olabileceğini gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu, ölü yıldızların kalıntıları gibi evrendeki diğer büyük nesnelerin, bir olay ufku olmadan da bu tür radyasyon yayabileceği anlamına geliyor.

Bu olgu, çok uzun bir süre sonra, Evren'deki her şeyin tıpkı kara delikler gibi buharlaşmasına yol açacaktır.

Bu sadece Hawking radyasyonu anlayışımızı değil, aynı zamanda Evren ve geleceği hakkındaki görüşümüzü de değiştirmektedir.

İlginizi çekebilir→ Türkiye'nin çok büyük doğalgaz keşifleri sonrası bu 2 il boru gazı tüketiminde lider, ortaya çıktı! Şaşkına çeviren haber→ TIKLAYINIZ