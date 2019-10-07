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İnanılmaz anlar! Fırlatılan füze yolcu uçağından görüntülendi

Pasifik Okyanusu üzerinde uçan bir yolcu uçağından, ABD ordusunun denizaltıdan fırlattığı nükleer başlıklı Trident füze testini görüntüledi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:36

Meksika'nın Guadalajara kentinden Tijuana'ya seyahat eden bir yolcu uçağı, Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken, nadir rastlanan anlardan birine şahitlik etti.

The Drive'da yer alan görüntüler ve askeri uzmanların açıklamalarına göre, bir uçağın kokpitinden kaydedilen görüntüler, Ohio sınıfı denizaltı USS Nebraska'dan fırlatılan nükleer başlık kapasiteli Trident balistik füzesine ait.

Uzmanlara göre, uçağın geçtiği saatlerde bölgede USS Nebraska'dan fırlatılan Trident II balistik füze test edildi.

Uzmanlar, ABD'nin rakipleri ile arasındaki balistik füze yarışına ve nükleer silahlar alanlarındaki çalışmalarına dikkat çekti.

ABD'nin testi, geçtiğimiz günlerde müzakerelerin yeniden gündeme gelmesiyle Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile / Denizaltıdan fırlatılan balistik füze) testini akıllara getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:36
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