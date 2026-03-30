İmzalar Kiev'de atıldı! Bulgaristan ile Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki ülke arasında 10 yıllık güvenlik anlaşmasına imza attı.

Kiev’de bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkeleri adına 10 yıllık ikili güvenlik anlaşması imzaladı.

 

Hükümetin Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gyurov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından, "Ukrayna'yı desteklemeye ve Avrupa Birliği ile NATO'daki ortak geleceğimize doğru birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Avrupa-Atlantik güvenliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gyurov, imzalanan 10 yıllık ikili güvenlik anlaşmasının Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan bir adım olduğunu belirtti.

 

Gyurov ayrıca Bulgaristan'ın NATO'nun Ukrayna Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programına katkısını onayladığını, söz konusu katkının NATO'nun savunma kapasitesini artırdığını ifade etti.

 

Dikey Doğalgaz Koridoru projesine ve Dedeağaç (Aleksandropolis) ile Odesa kentleri arasındaki demir yolu bağlantısına dikkati çeken Gyurov, bunların aynı zamanda NATO'nun doğu kanadının güvenliğini de sağlayan çok önemli projeler olduğunu belirtti.

 

Karadeniz bölgesindeki güvenliğin önemine de değinen Gyurov, Ukrayna'nın saldırıları etkili şekilde nötralize etme, kritik altyapıyı koruma ve denizcilik özgürlüğünü sağlama konusundaki kapasitesini yüksek takdirle değerlendirdiğini ifade etti.

 

Gyurov ayrıca Bulgaristan'ın Ukrayna'ya yalnızca mevcut zor zamanlarda değil, ülkenin yeniden inşasında da ortak olacağını belirterek, bilimsel araştırmalar, teknoloji transferi ve savunma sanayi gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türk hayırseverler Bulgaristan'da cami yaptırarak 25 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdü
Türk hayırseverler Bulgaristan'da cami yaptırarak 25 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdü

İSLAM

Türk hayırseverler Bulgaristan'da cami yaptırarak 25 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdü

Sadakataşı Bulgaristan’da mescit açılışı gerçekleştirdi
Sadakataşı Bulgaristan’da mescit açılışı gerçekleştirdi

Aktüel

Sadakataşı Bulgaristan’da mescit açılışı gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 121 Ukrayna İHA'sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 121 Ukrayna İHA'sı vuruldu

Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 121 Ukrayna İHA'sı vuruldu

İran'ın misillemesinden Ukrayna'da nasibini aldı
İran'ın misillemesinden Ukrayna'da nasibini aldı

Dünya

İran'ın misillemesinden Ukrayna'da nasibini aldı

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu
Gündem

Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 21 yaşındaki personeliyle lüks otel odalarında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili bo..
CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti
Gündem

CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştiril..
