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İmzalar atıldı! Türkiye'den alınan ehliyetler artık orada geçerli

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:40
İmzalar atıldı! Türkiye'den alınan ehliyetler artık orada geçerli

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, düzenlenen imza töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya KKTC sürüş ehliyeti taktim etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında ulusal sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında KKTC'de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek. Aynı şekilde Türkiye'de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek.

Soylu: Çok daha iyi gelişmeler olacak

İçişleri Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Soylu, bu anlaşma ile her iki ülkenin vatandaşlarının ehliyet konusunda karşı karşıya kaldığı mağduriyetin giderilmiş olacağını söyledi. Her iki tarafta da bir ehliyet değişimi ve karşılıklı kullanmanın söz konusu olacağını belirten Soylu, anlaşmanın yakın bir zamanda her iki ülkenin meclisinden geçeceğine inandığını dile getirdi.

Bakan Soylu, "Böylece hem bizim orayla ilişkili olan vatandaşlarımız hem de KKTC'den Türkiye'de bulunan çok kıymetli vatandaşlarımız karşılıklı olarak bu mağduriyetin ortadan kalkmasından mutluluk ve sevinç duyacaktır. Bu anlaşmanın her iki ülkenin vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi gelişmelerin olacağı bir zemini hep beraber oluşturabileceğimiz ümidini de taşıyoruz" diye konuştu.

Atakan: Etle tırnak gibi olan iki ülke...

Bakan Atakan ise, "KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aslında ana vatan ve yavru vatan arasında çok önemli bir adım atıyoruz bugün. KKTC sürüş ehliyetleriyle Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetlerinin mütekabiliyet çerçevesinde değişim anlaşmasına imza koyacağız. Özellikle Türkiye'de eğitim, öğrenim veya çalışma amacıyla bulunan KKTC vatandaşlarının, aynı şekilde KKTC'de eğitim, öğrenim veya çalışma amacıyla bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı olarak geçerliliği yetkili makamlar tarafından verilmiş sürüş ehliyetlerinin çevrilmesine yönelik bir anlaşma. Bu anlaşmayla özellikle son derece iyi ilişkiler içinde olan, etle tırnak gibi olan iki ülkenin ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi ve ciddi bir mağduriyetin de ortadan kaldırılmış olmasını hedefliyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan, imza töreninin ardından Bakan Soylu'ya KKTC sürüş ehliyeti taktim etti. Bakan Soylu, "Ehliyetimizi de aldık. Çok kıymetli bir şekilde taşıyacağım" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:40
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
  3. İçişleri Bakanı Soylu
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Mehmet Cahit Turhan
  6. Mehmet Cahit Turan
  7. Ulaştırma Bakanı
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