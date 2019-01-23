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İmzalar atıldı! Askerlere kadına şiddete karşı eğitim verilecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre askerlere, kadına karşı şiddeti önlemek için eğitim verileceği öğrenildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
İmzalar atıldı! Askerlere kadına şiddete karşı eğitim verilecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında kadına yönelik şiddet ile mücadele için protokol imzalandı.

İmzalanan protokole göre, er ve erbaşlara kadına karşı şiddeti önlemek için eğitim verilecek. İlk etapta 500 bin er ve erbaşa eğitim verilmesi planlanıyor.

"İnşallah başarılı olacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına yönelik şiddetin önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti. Bununla mücadeleye yönelik çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile omuz omuza sürdüğünü aktaran Akar, "İnşallah bunda da başarılı olacağız." diye konuştu.

Akar, binlerce yıllık tarihte kadının hep sosyal hayatın içinde en önemli yerde olduğunu vurgulayarak "Önemli sorumluluklar alarak hayatın akışına önemli etkiler sağlamışlardır." dedi.

MSB Sözcülüğüne kadın subay

Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü olarak kadın bir subayın seçildiğini, kendisiyle gurur duyduklarını ifade eden Akar, "Tüm tarihimizde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de kadınlarımız, üzerlerine düşen en ağır sorumlulukları dahi büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Bunu unutmamız mümkün değil." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. askere yeni eğitim
  4. Protokol anlaşması
  5. Kadına karşı şiddetle mücadele
  6. Kadına karşı şiddeti önleme eğitimi

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