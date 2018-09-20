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İmza atarken dikkat! Bankalardan sözleşme oyunu

Vatandaşın kredi kartı alırken sözleşmelere okumadan imza atmalarını fırsata çeviren bazı bankalar kendilerine göre hazırladıkları maddeler ile müşterilerini mağdur ediyor. İcra Avukatı Öznur Uslu, "Bankalar on sayfalık küçük yazılı sözleşmelerin içerisine kendi lehlerine olacak şekilde serpiştirdikleri maddeleri imzalatarak sözleşme oyunu oynuyor" dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:30
İmza atarken dikkat! Bankalardan sözleşme oyunu

Kredi kartları alışveriş yapmayı kolaylaştırırken aynı zamanda alırken imzalanan sözleşmelerdeki maddelerin vatandaşlar tarafından dikkatli okunmamasıyla birçok kişi mağdur duruma düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2017 yılında yapılan revize ile vatandaş bir nebze rahatlasa bile bugün bankalara borçlananların sayısı 32 milyona ulaşmış durumda. Kendi yasal haklarından haberdar olmayan vatandaşın durumunu fırsata çeviren bankalar ise 10 sayfalık kredi sözleşmelerine küçük küçük iliştirdikleri maddeler ile durumu fırsata çevirdi. Kredi alırken işlemlerin çok kolay olduğuna dikkat çeken İcra Avukatı Öznur Uslu, “ Bankalar para sattıkları için kendi lehlerine olacak şekilde ‘Emekli maaşından çekilsin’, ‘Borç iki ay ödenmezse kart kapatılır’ ve ‘ödenmeyen borç sürecinde şukadar faiz uygulanır’ gibi aralara serpiştirdikleri maddeleri imzalatarak sözleşme oyunu oynarlar. O küçük yazıları teker teker incelenip analiz edilmesi gerekiyor” dedi.

İMZALADIĞINIZ BELGELERİ SAKLAYIN

Düşük limitli kredi kartı alan müşteriden ticari kredi çeken vatandaşa kadar kimsenin sözleşmedeki maddeleri okumadığına dikkat çeken Uslu, "Bir müvekkilim iş yapmak için yüz bin lira kredi çekmiş. Ancak faizi o kadar yüksek olmasına rağmen sözleşmedeki maadeleri okumamış. Resmen para satan bankaya güvenmiş. Şimdi icralık. Bir başka 75 yaşındaki emekli müvekkilim akrabasına çektiği krediyi ödeyemeyince onu arayan avukatın ‘Taksitlendirme yaptırmazsan seni cezaevine attırırım’ cümlesinden korkarak şartların hiçbirini okumadan sözleşmeyi imzalamış. Oradaki ‘emekli maaşından ödenebilir’ maddesi yüzünden ekmek alacak kadar bile parası kalmadı. Vatandaşlar imzaladıkları belgeleri saklasın" dedi.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 07:30
  1. Kredi kartları

YORUM YAZ

  • fahrifahri1 sa önce
    Ne yani sözleşme kanuna aykırı madde içerirse geçerli mi oluyor? Hadi okudun diyelim adam senin için yeni sözleşme mi hazırlayacak? Bunu yapanları ifşa edin de bir işe yarayın, bu haber saçmalık. Daha iyisi faize bulaşmayın kardeşim....
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