Imran Khan hastaneden taburcu oldu

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı Imran Khan hastaneden taburcu edildi. Khan'a doktorları tarafından 10 gün dinlenmesi ve alçıda olan sağ ayağına ağırlık vermemesinin tavsiye edildiği öğrenildi.

Shaukat Khanum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Khan'ın tedavisine bir hafta daha devam edileceği ve gerek görülürse bilgisayarlı tomografi çekileceği belirtilerek, "Imran Khan'ın vücudunda 4 kurşun parçası vardı. Sağ bacağında ise kırıklar mevcuttu" denildi.

Khan'ın vücudundaki kurşun parçaları yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla temizlenmişti.

Khan’a suikast girişimi

Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı.

En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf ederek, "Sadece Imran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.