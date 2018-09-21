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IMF'den Türkiye mesajı!

IMF Dış İlişkiler Müdürü Rice, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Türk hükümetinin dün açıkladığı Yeni Ekonomik Program'ı ve burada açıklanan makroekonomik tahminleri not ettiklerini açıkladı.

21 Eylül 2018 Cuma 08:16
IMF'den Türkiye mesajı!

Katılımcıların Türkiye'ye ilişkin sorusunu yanıtlayan IMF Dış İlişkiler Müdürü Gerry Rice, "Bugün yapılan açıklamaları ve tahminlerin not ettik. Bu tahminleri ve Türk otoritelerin hedeflerini başarmalarına yardım edecek tedbirleri daha detaylı değerlendireceğiz. Bunu, Türkiye için daha önce Madde 4 kapsamında yayınladığımız raporda yaptığımız tavsiyeler ışığında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Rice ayrıca, Türkiye için makroekonomik tahminlerini önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak IMF Yıllık Toplantısı sırasında duyurulacak Dünya Ekonomik Görünüm raporu çerçevesinde güncelleme sürecinde olduklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:16
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