IMF’den Türk ekonomiste üst düzey görev

Halihazırda Dünya Bankası’nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu’nun yeni görevini 15 Eylül’de devralacağı bildirildi. Pazarbaşıoğlu’nun IMF’deki yeni görevinde, ülke meselelerinin yanı sıra fonun politika geliştirme ve uygulamaları için stratejik vizyon sağlaması bekleniyor. Ayrıca, Pazarbaşıoğlu’nun bu görevi kapsamında, IMF’nin Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi ve G20 ile Birleşmiş Milletler’in de aralarında olduğu diğer kuruluş ve gruplarla ilişkilerini yürütmesi planlanıyor.