Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

IMF'den "erken seçim" açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, "erken seçimle" ilgili açıklama yaptı.

20 Nisan 2018 Cuma 20:21
IMF'den "erken seçim" açıklaması

Türkiye ekonomisine yönelik, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan IMF Avrupa Direktörü Thomsen, “Türkiye'de geçen sene kısmen genişlemeci politikalar sayesinde çok güçlü bir büyüme gördük. Ekonomiyi destekleyen politikalar darbe girişiminden sonraki belirsizlik nedeniyle yerindeydi. Politika reaksiyonu bence makuldu.” değerlendirmesini yaptı.

Çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Thomsen, Türkiye ekonomisinin şu an potansiyelinin çok üzerinde büyüdüğünü vurguladı. 

"SEÇİMLERİN ERKEN YAPILMASI PİYASALARDAKİ TÜM BELİRSİZLİĞİ GİDERİR"

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasına yönelik soruya, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir.” yanıtını verdi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Kuruluş, hafta başında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e yükseltirken, 2019 büyüme beklentisini yüzde 4’e çekmişti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

IMF, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye çıkarmıştı. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 20:21
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. IMF

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun1 sa önce
    Gavur bile taktir ediyor Reisi içimizdeki hainler bıdı bıdı yapıyorlar vesselam
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Ama Amerika ve avrupa endise duyuyor nedense demekki turkiye dogru yolda eger erdogan kazandiracaktir dolar ve dovizler dibe iner
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başakşehir yeniden lider! 3-1
  1. Başakşehir yeniden lider! 3-1
  2. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
  3. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
  4. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
  5. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
  6. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
  7. "Türk Telekom" davasında müebbet yağdı
  8. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
  9. Esed, kimyasal silah maddelerini..
  10. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
  11. Twitter dünya genelinde çöktü
  12. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
  13. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
  14. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
  15. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
  16. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
  17. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
  18. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
  19. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
  20. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz