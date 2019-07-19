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IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI telefon açtırma ücreti ne kadar?

IMEI sorgulama nasıl yapılır? merak ediliyor. Telefon sahipleri ellerindeki cihazların kaçak olup olmadığını araştırmak için IMEI numaralarını araştırıyor. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla IMEI telefon kayıt ücreti 618 TL’den 1.500 TL‘ye çıkarıldı. IMEI sorgulama nasıl yapılır?IMEI telefon kayıt ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

19 Temmuz 2019 Cuma 16:39
IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI telefon açtırma ücreti ne kadar?

IMEI sorgulama nasıl yapılır? merak ediliyor. Telefon sahipleri ellerindeki cihazların kaçak olup olmadığını araştırmak için IMEI numaralarını araştırıyor. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla IMEI telefon kayıt ücreti 618 TL’den 1.500 TL‘ye çıkarıldı. IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI telefon kayıt ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Cep telefonu ile arama yapıldığında ya da hücresel veri alışverişi ile yani telefon hattı üzerinden internete bağlanıldığında cihaz sisteme bir sinyal gönderiyor. Bu sinyal, o cihazın sistemde tanımlanmış olup olmadığını kontrol ediyor. Cihazı tanımlamak için kullanılan numaralar dizisine, tam tercümesi ile Uluslararası Mobil İstasyon Ekipman Kimlik Numarası (IMEI - The International Mobile Station Equipment Identity Number) deniyor. IMEI sadece telefonlarda değil 3G/4G tabletler, PCMCIA kablosuz internet kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlarda da bulunuyor. Bununla birlikte çift hatlı telefonlarda iki ayrı IMEI numarası bulunuyor.

IMEI nasıl öğrenilir?

İlk olarak E-Devlet sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra "IMEI sorgulama" araması yaparak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği ile hazırlanan sayfaya ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde Imei Sorgulama sorgulama ekranına Imei numaranızı yazmanız gerekiyor. Eğer Imei numaranızı bilmiyorsanız, IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak da öğrenebilirsiniz.

IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar?

IMEI telefon kayıt ücreti 618 TL’den tam 1.500 TL‘ye çıkarıldı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:39
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