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İmar barışında süre uzatımı yok

Moskova’da 12’ncisi düzenlenen Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı, Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına dönük yönetmelikte yapılan değişiklik ve Rusya ile inşaat alanında gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:42
İmar barışında süre uzatımı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar başı için başvuru sayısının 5 milyon 160 bine ulaştığını belirterek, bu kapsamda 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını açıkladı. İmar Barışı’nın usul ve esaslarının yayımlanacağını söyleyen Kurum, İmar Barışı ile ilgili süre uzatımının söz konusu olmadığını vurguladı.

DÜZENLEME İLE SATIŞLAR ARTACAK

Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına dönük yönetmelikte yapılan değişikliğe değinen Kurum, ’’Bu düzenleme gerçekten çok önemli. İhtiyacımız olan en önemli düzenleme hem yurt dışından döviz girdisi sağlayacağız ve iç pazarın dışında daha büyük bir pazarımız da olacak. Ülkemiz turizm ve tarih anlamında bölgedeki en güzel şehirlerden biri. Ancak bu paydan hak ettiği kadar alamıyordu. Çünkü Yunanistan’daki düzenleme çok düşüktü ki Yunanistan krizden bile bu sayede çıktı diyebiliriz. Tabii AB’nin de desteği oldu ama bu manada bu düzenlemenin de çok büyük katkısı oldu. Bize de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yabancıya konut satışında 2019 hedefimiz ise 10 milyar dolar’’ dedi.

RUSYA İLE DAHA ÇOK İŞ

Kurum, Türkiye’nin yurt dışındaki yaklaşık 368 milyar dolarlık işinin yüzde 19,5’inin Rusya ile yapıldığını, bunun daha da artırılması gerektiğini söyledi. İki ülke liderlerinin bu konudaki beklentilerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kurum, hem bu seviyeye ulaşılması hem de 27 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:42
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. İmar barışı

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