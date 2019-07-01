0553 313 94 23

İmar barışında süre uzatıldı, sektör temsilcileri ’yatırım zamanı’ diyor

İmar Barışı ödemesinin yıl sonuna kadar uzatılması ile ilgili bilgi veren Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, “Yatırım için tam zamanı” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
İmar barışında süre uzatıldı, sektör temsilcileri ’yatırım zamanı’ diyor

İmar Barışı ödemesinin yıl sonuna kadar uzatılması ile ilgili bilgi veren Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, “Yatırım için tam zamanı” dedi.


Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imzasıyla yayımlanan İmar Barışı süreci 30 Haziranda son bulması beklenirken 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Buna göre Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek. Konut sektöründe olumlu hava esmeye başladı.


“Devletimizin kasasına yaklaşık 20 milyar civarında bir para giriyor”


İmar barışının yılsonuna kadar uzatılmasını değerlendiren Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı,Müracaat çok yüksek. Yaklaşık 10 milyon 79 bin civarında bir müracaat var. Bu haber oldukça sevindirici. Tabi ki hükümetimiz başvuru yapmayan vatandaşların kalan kısmını da toparlamak için imar barışına tüm hepsini sokmayı hedeflemişler. Bu hem vatandaş açısından hem de devletimizin açısından oldukça güzel bir çalışma olmuş ve devletimizin kasasına yaklaşık 20 milyar civarında bir para giriyor” şeklinde konuştu.


“Konutlarda fiyatlar yüzde 35 aşağı çekildi yatırım yapmak için tam zamanı”


Geçen yıla göre konut satışlarının düşmesi ile ilgilide açıklama yapan Bıyıklı, “Konut satışlarının düşmesi faizlerin yükselmesidir. Şimdi vatandaş şuna bakıyor. Ben paramı bankayamı yatırayım, faizmi alayım yoksa konutamı yatırayım diye hesap ediyor. Yıllık olarak yüzde 20 para gelecek onun hesabını yapıyor. Aslında vatandaşın bankaya yatırmış olduğu para, sadece ve sadece parasını koruyabilirse onu da koruyamıyor. Benim tavsiyem paranın bankada olmasının yerine, yatırımı konuta yapmalıdırlar. Konut alan kazanacaktır. Parasını bankaya yatıran vatandaş anca parasını koruyabilir. Konut yatırımı yaparsa veya gayrimenkul yatırımı yaparsa kendi de kazanır piyasaya da para sürülmüş olur.Konutlarda fiyatlar yüzde 35 aşağı çekildi yatırım yapmak için tam zamanı. Biz daha önce metre karesini 4 bin 4 bin 500’e satarken şimdi ise metre karesini yerine göre, duruma göre 3 bin ve 3 bin 500’e satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te yaz spor okulları açıldı
    1. Siirt’te yaz spor okulları açıldı
    2. İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi..
    3. ABD Adana Konsolosu Baez’den DTSO’ya..
    4. Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı
    5. Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz..
    6. Karaduvarlı kadınlardan ‘mozaik..
    7. Antalyaspor yönetiminde istifa
    8. Polatlı OSB’ye 27 milyon TL’lik dev..
    9. Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya..
    10. Kentte sıcaklık 30 derece! Caddeler..
    11. Ayvalık’ta Denizcilik ve Kabotaj..
    12. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali..
    13. Deniz Dibine Kamp Kurup Temizlik..
    14. İmar barışında süre uzatıldı, sektör..
    15. Aleksandar Kolarov son dakika..
    16. Tokat’ta yılanların dansı görüntülendi
    17. Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol..
    18. Yasak bitti, tatlısu balıkları..
    19. Camdan sanata
    20. İlk defa deniz gördüler
    21. AB liderleri başkanlık pozisyonlarında..
    22. Kızıltepe’de Barış Derneği açılış..
    23. Yolcu otobüsü otomobile çarptı!..
    24. Kuşdili Festivali’nin tarihi belli oldu
    25. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj..
    26. Katsayı ırkçılığına maruz kalan..
    27. Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde..
    28. Hong Kong protestolarında tansiyon..
    29. SWEAT FEST 2019’da 10 bine yakın..
    30. 41 Burda AVM’den 4x4 otomobil hediyesi
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor