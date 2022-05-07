İmamoğlu'nun sinir sistemi altüst oldu! Ali Koç'a çek sert karşılık

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hediye ettiği kitaplarda Fenerbahçe aleyhine hakaretamiz ifadelerin yer almasını ve İmamoğlu'nun bordo-mavi kravat giymesini sert ifadelerle eleştirdi.

Koç şunları söyledi:

Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur.

Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

Karadeniz turundan sonra yandaşlarının eleştirileri ile sinir sistemi altüst olan CHP'li İmamoğlu, Koç'a da sert ifadelerle yüklendi.

Ali Koç'a Twitter hesabından cevap veren İmamoğlu, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" dedi.