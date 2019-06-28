İmamoğlu'nun sınavı esas şimdi başladı! Herkes bu vaadin sonucunu bekliyor

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Tekrarlanan İstanbul seçimi ile Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu için imtihan şimdi başlıyor. CHP'li İmamoğlu, 23 Haziran öncesinde verdiği bir vaadinde İstanbul'da yoksullukla mücadele edeceğini belirtmiş ve yoksulluk sınırının altındaki tüm İstanbullulara belediye bütçesinden ödenek ayırarak aylık maaş bağlayacağını söylemişti.

Yoksulluk sınırı 6 bin 733 TL

Türk-İş'in önceki gün açıkladığı araştırma sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 67 TL iken yoksulluk sınırı ise 6 bin 733 TL.

İBB'nin 2019 yılı bütçesi 23,8 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon lira olarak açıklanmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'yoksulluk sınırı' diyerek ifade ettiği aylık geliri 6 bin 733 TL'nin altında olan kesimin kabaca 3 milyon kişi olduğu hesaplandığında onlara verilen vaat gereği aylık bin lira ödeme yapılırsa toplamda 3 milyar lira ödenek ayrılması gerekecek.

Bir tek vaat bütçenin bir buçuk katı

Aylık 3 milyar lira 12 ay ile çarpıldığında ortaya belediyenin yıllık bütçesinin 13 milyar lira üzerinde bir rakam çıkıyor. Yani CHP'li İmamoğlu'nun bir tek vaadi belediye bütçesinin bir buçuk katı üzerinde olduğundan matematiksel olarak karşılanamıyor.

Öğrencilere 400 TL burs

Aynı İmamoğlu, tek bir vaadini karşılayamadığı bütçeden yine ödenek ayırarak öğrencilere de aylık 400 TL burs vermeyi planlıyor. Tüm bunlarla da sınırlı kalmayan sözlere göre Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara ücretsiz damacana su dağıtımı yapılacak. Yeni evlenen çiftlere 2 bin lira düğün yardımı yapmayı planlayan İmamoğlu, 15 milyon İstanbullunun 12,5 milyonunun yürüyerek ulaşabileceği metro istasyonları inşa edecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmeden önce 13 kreş yapacağını vaat edip, yalnızca birisini gerçekleştiren CHP'li başkan, İstanbul'un her mahallesine de kreş yapacak.