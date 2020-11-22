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Medya İmamoğlu'nun kanalı olduğu iddia edilmişti... Kanal D'den sürpriz transfer!
Medya

İmamoğlu'nun kanalı olduğu iddia edilmişti... Kanal D'den sürpriz transfer!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve ekibinin satın aldığı iddia edilen ve iş adamı Cavit Çağlar'ın olduğu ortaya çıkan Olay TV'ye bir isim daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:22:00 -
İmamoğlu'nun kanalı olduğu iddia edilmişti... Kanal D'den sürpriz transfer!

Birbiri ardına yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Olay TV, bu kez geçtiğimiz günlerde Kanal D ile yollarını ayıran Cumhurbaşkanlığı muhabiri Seçil Özer'i kadroya kattı.

Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, ses getiren transferlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde 10 yıl süreyle görev yaptığı Kanal D ile yollarını ayıran Cumhurbaşkanlığı muhabiri Seçil Özer, Olay TV'ye katıldı.

Mesleğe Kanaltürk ekranlarında adım atan Özer, Kanaltürk tecrübesinin ardından Skytürk ve Kanal 24’te haber muhabirliği yapmış 2010 yılında ise Kanal D'ye transfer olmuştu.

Özer, Kanal D'den ayrılığını 15 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "17 yaşında ilk gördüğüm haber merkezi, Kanal D... Dönüp dolaşıp 11 yıl sonra dönmüştüm aynı adrese... Üstelik Mehmet Ali Birand'a bağlanacak; o soracak, ben anlatacaktım... Ne büyük heyecan... Sadece o nedenle bile en doğru kararlarımdan biri... Merhaba diyeli 10 yıl oldu... Dönüp baktığımda ne çok iyiki ne çok gurur var bu ekranda... Şimdi 10 yıl sonra doğru olduğuna inandığım bir başka kararın, gurur duyacak yeni anların ve VEDAnın zamanı….” sözleriyle duyurmuştu.

Seçil Özer'in Olay TV transfer kararının ardından Ankara'dan İstanbul'a taşınacağı ve ismin bundan böyle yeni kanalında ekran yüzü olarak görev alacağı belirtiliyor...

Kadroda dikkat çeken isimler var

İş adamı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu, Genel Yayın Yönetmenliği'ni Süleyman Sarılar'ın yaptığı Olay TV daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Evren Aydın, Bülent Akdeniz, Gökhan Kayış, Mesut Çiftçi, Ayhan Kudat, Tarık Ünlü, Abdullah Demir, Kenan Şener, Alican Uludağ, Nur Köşker ve Cem Tekel gibi isimleri bünyesine dahil etmişti.

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