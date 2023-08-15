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Siyaset İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti
Siyaset

İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:28:00 -
İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti

Kaybedilen 28 Mayıs seçiminin ardından CHP'de değişim rüzgarlarına önderlik eden İBB Başkanı İmamoğlu, 'İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum' diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu sözler sonrası 'Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu' dedi.

Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki değişim tartışmalarının öncülerinden olan ve adı CHP Genel Başkanlığı için de geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Türkiye için önemine de vurgu yaparak tercihini İstanbul'dan yana kullandı. İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi ve "Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım" sözleriyle diğer partilere de çağrıda bulundu.

"Genel Başkan'ın söylediğini yaptı"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun Genel Başkan'ın söylediğini yaptığını belirtti. Haber Global'den Saliha Çolak'ın aktardığına göre Faik Öztrak demecinde şu ifadeleri kullandı: "İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz. Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu. Belediye Başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız."

Kaybedilen 28 Mayıs seçiminin ardından CHP'de değişim rüzgarlarına önderlik eden İBB Başkanı İmamoğlu, 'İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum' diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu sözler sonrası 'Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu' dedi.

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