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İmamoğlu'nun dedesi hakkındaki iddiası da yalan çıktı! "Genelkurmay'da kayıt yok"

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dedesinin "İstiklal Gazisi" olduğunu iddia etmişti. Ekrem İmamoğlu'nun dedesiyle ilgili Genelkurmay'da herhangi bir kayıt olmadığı belirtildi.

14 Haziran 2019 Cuma 09:53
İmamoğlu'nun dedesi hakkındaki iddiası da yalan çıktı! "Genelkurmay'da kayıt yok"

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında, adeta yalan makinasına dönüşen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun son bir yalanını daha deşifre etti.
“Dedem İstiklal Gazisi” diyen Ekrem İmamoğlu’nun yalan söylediğini belirten Mahmut Övür’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bu noktada, rol model aldığı İstiklal Madalyası sahibi Mevlüt Dedesi için yazdığı şu satırları hatırlatmak istiyorum:

"6 yaşıma kadar dedemin dizinden ayrılmadım. İstiklal gazisi Mevlüt İmamoğlu'nun torunu Hasan'ın ilk çocuğu Ekrem İmamoğlu olarak onun vicdanı, ahlakı, dünyaya bakışı, azmi ve kibirden uzak tavırları ile büyüdüm.

"Ortada bir terslik var. Ya dedesi için yazdıkları doğru değil ya da bugün yaptıkları.

Bütün bunları söyleyen biri nasıl olur da bu kadar kibirli davranır ve bu kadar rahat yalan söyleyebilir?

Son sözü de İmamoğlu'nun duyumu gibi biz de aldığımız bir "duyumla" noktalayalım. Memleketi Trabzon'daki yerel kaynaklardan aldığım duyuma göre İmamoğlu'nun İstiklal Madalyalı Mevlüt Dedesi'nin İstiklal Madalyası aldığına dair Genelkurmay'da herhangi bir kayıt yok.

Şimdi soralım gerçekten İstiklal Madalyası var mı yok mu?

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:53
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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