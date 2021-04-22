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Siyaset İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!
Siyaset

İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!

Habertürk canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, yine beğenmediği soruları alaycı bir uslüpla engelleyince tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:37:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında soruları cevapladı. Nagehan Alçı'nın Esenler Beliye Başkanı Tevfik Göksu hakkında bir soru sormak istemesi üzerine, sorudan kaçmak için alaylı bir uslüp takınan İmamoğlu, "Siz tevfik beyden mesajla soru alıp, bana soracaksanız bu yayın bitmez." dedi. Nagehan Alçı'nın soru sorma çabasını engelleyen İmamoğlu, Tevfik Göksu'yu hedef alarak şöyle hakaret etti:

Alaycı, çirkin uslübü ile sorudan kaçtı!

"Tevfik bey benim muhatabım değil. Nagehan hanım, Tevfik beye Allah yardım etsin. Üzülüyorum ona. Ramazan ayında dua ediyorum. Sahurda dua ediyorum. Niye biliyor musun? Keşke Esenler'de belediye başkanlığı yapabilse. Zavallı ne diyeceğini şaşırmış. Ne söyleyeceğini şaşırmış. Grup Başkanvekilliği mi yapsa? Esenlert Belediye Başkanlığı mı yapsa?"

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Yorumlar

Sedat

Laf kalabalığı yapıp soruyu sordurmadı uyanık, videonun devamında sorduysa bilmiyorum. İstanbul halkı gerçekten kendine yazık etmiş.
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MİLLET

Acaba imamoglu İstanbul a dogru dan hizmet ediyormu iski doğalgaz ödeme bürolarını kapatın bir çok semtin İETT otobüsülerini kaldırdın milleti metrolara tıka basa dolduryorsun bunlardan senin haberin yok mu insanlara zülüm ediyorsun vürüse davetiye çikariyorsun
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