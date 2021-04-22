İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında soruları cevapladı. Nagehan Alçı'nın Esenler Beliye Başkanı Tevfik Göksu hakkında bir soru sormak istemesi üzerine, sorudan kaçmak için alaylı bir uslüp takınan İmamoğlu, "Siz tevfik beyden mesajla soru alıp, bana soracaksanız bu yayın bitmez." dedi. Nagehan Alçı'nın soru sorma çabasını engelleyen İmamoğlu, Tevfik Göksu'yu hedef alarak şöyle hakaret etti:

Alaycı, çirkin uslübü ile sorudan kaçtı!

"Tevfik bey benim muhatabım değil. Nagehan hanım, Tevfik beye Allah yardım etsin. Üzülüyorum ona. Ramazan ayında dua ediyorum. Sahurda dua ediyorum. Niye biliyor musun? Keşke Esenler'de belediye başkanlığı yapabilse. Zavallı ne diyeceğini şaşırmış. Ne söyleyeceğini şaşırmış. Grup Başkanvekilliği mi yapsa? Esenlert Belediye Başkanlığı mı yapsa?"