İmamoğlu'nun '10 milyar lira harcayıp altyapı sorununu çözdüğü' Esenyurt'ta su baskını!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "altyapı sorununu çözdüm" açıklamasına karşın İstanbul Esenyurt'ta bugün de su baskını yaşandı.
Esenyurt'ta etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Haramidere'de taşkınlar meydana geldi.
Taşkın sebebiyle belediye ekipleri dere yatağına beton bloklar yerleştirdi.
Öte yandan günlerdir uyarılarını sürdüren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
Erzurum mitingindeyken mi çözdün?
Cumhurbaşkanlığı hayaliyle şehir şehir dolaşan İmamoğlu'nun, Esenyurt'un neresindeki altyapı sorununu ne zaman çözdüğü merak konusu oldu.
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