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İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine takoz olacaklarının sinyalini bir kez daha verdi. İmamoğlu, "Benim Kanal İstanbul'la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok. Bunu biz bütün İstanbul'la da paylaşmayı düşünüyoruz" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:54
İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 5 ilçe belediyesini ziyaret eden İmamoğlu, dün de Avcılar Belediyesi'ndeydi.

Kanal İstanbul hakkında olumlu düşünmüyor

İmamoğlu ve Hançerli daha sonra Avcılar sahiline geçerek inceleme gezilerini sürdürdü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili düşüncelerini şu şöyle ifade etti:

"Ben Küçükçekmece Gölü'nün ve İstanbul'un birçok kimlikli alanının, tarihi süreçte kendini bulmuş coğrafyasının, mümkün olduğu kadar bozulmamasından yana bir kişiyim. Bu bakımdan daha önce de söyledim. Benim Kanal İstanbul'la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok. Bunu biz bütün İstanbul'la da paylaşmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla ben oradaki tarihi kalıntıyı önemsiyorum. Yerinde de göreceğim. Bütün Türkiye'nin, Dünyanın görmesini isteriz. Bu coğrafyalara baktığınızda Allah'ın lütfu, dünya güzeli. Böyle güzelliği geleceğe nasıl taşırız endişesiyle hareket edersek İstanbul'a layık yöneticiler oluruz. Baktığımız pencere bu. Bu ön fikirle, hocamızla da gezince görüşlerimizi paylaşırız."

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:54
  1. İmamoğlu Kanal İstanbul
  2. Kanal İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • işsizlere işişsizlere iş7 dk önce
    Bir çok işsiz kardeşim işi olmadığından gelip burada işsizlik diye trollük yaparak vaktini boşa geçirip durmuş. Anadoluda 5 binden 9 bine kadar aylıkla çobanlık ilanlarının nasıl başvurusuz kaldığına dair haberler ve videolar dolanırken, bu feryat işi arayıp bulacak kadar çalışkan olmayanın ya da kibrine yediremediğinden burun kıvırıp üstten bakanın suçu devlete atma çabasından başka bir şey değildir.
  • biilginbiilgin13 dk önce
    Kanal İstanbul'a karşı çıkmak tam bir beyinsizlik bunların kafası ancak yapılan işlere engel olmaya yetiyor. Bazı yorumcularda işsizlikten dem vuruyor. aklınız yetmiyorsa yorum yapmayın bari, gerçi sırf muhalefet olsun diye yorum yapıyorsunuzOrası faaliyete geçtiği zaman ne kadar maddi getirisi olacağını hesap etmeden işkembeden atmayın ayrıca kanalın etrafına yapılacak yatırımlarla binlerce kişi ekmek yiyecek.
  • yediemirleryediemirler15 dk önce
    Olumlu düşünseydin şaşırırdık başkan...Şaşırtmadınız bizi..eee nede olsa kuruyası kökünüz C H P...........HEEE birde AHMET rumuzlu zavallıya bir çift sözüm var...ALLAHÜ TEALA akıl versin size kardeşimmmm.!.
  • Y BY B16 dk önce
    Kendisini oraya getirenlerden aldığı talimat böyle.Gezecekmiş. O tarihi koruma isteği aynı seçim zamanı yaptığı açıklamaya benziyor. Bir gün bile koltuktan uzak kalıp hizmet edememeye tahammülü yoktu bunun. Göreve gelir gelmez haftalarca tatil. Yaptı. Müsait bir zamanda yine talimatla gider gezer. Ona verilen sufle çerçevesinde itiraz açıklamaları yapar. Kaz dağlarına itirazını kim talimat verdiyse aynı yerden kanal İstanbul suflesi gelir elbette. Dikkate almamak lazım. Yoksa kendini değerli hissediyor.
  • AbdrhmanAbdrhman18 dk önce
    Tarihi kalıntı , güzellik karın doyurmuyor. Bahane edip kanal İstanbul u. Engelleme chpkk li papazoglu
  • HamdiHamdi22 dk önce
    ispanya kaçkını imansızoğlu'nun olumlu fikri hiç bir zaman olmamış,komonistler siz bu kafayla kıyamete kadar iktidar yüzü göremezsiniz ! zaten güvendiğinizdağlara taaa ezelden kar yağmış.Yakında yüzmilyonlarca kafirin geberdiğine şahit olacaksınız,korkudan merkel gibi LANGIR LANGIR titreyecek bütün dünya.İnna fetahna lege fethan gârîbâ.
  • AhmetAhmet26 dk önce
    adam tastamam doğru söylemiş yeter artık parayı betona gömmek akıl işi değil, ülkede 7 milyon işsiz olmuş, herkes aklını başına alsın
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 33 dk önce
    Aslında gereksiz bir tartışma. Böylesine büyük yapı projeleri için mega finans kaynaklarına ihtiyaç var. Zaten önceden betona gömdüğümüz binlerce milyar dolar borç faizleri altında eziliyor. Bırakın ana parayı faizden kaynaklanan borçlar şu anda Türkiyeyi sarsmakta. Bu tür proje finansmanlari ancak kredibilitesi yüksek olan ülkeye verilir. Ayrıca benzeri yatırımlar sadece geçici iş yeri sağlar. Geriye getirisi olmaz, borç ve sefalet bırakır. Turkiyeye artık mega krediler verilmiyor bu sebepten bu tür projelerin gerçekleşmesinde hayali Küçük aliyi oynatmaktan öte gitmez.
  • İdo1 İdo1 34 dk önce
    Sanamı soracak devlet. Varsa devlete bir menfeat . Devlet istedimi kendisi yapar sende hapisteki sülo gibi mal mal bakarsıntakoz lar nezaman hayra öncü oldunuzki.
  • CabirCabir35 dk önce
    Milyonlarca İŞSİZ Gencimize Fabrikalar açacağımız yerde Kanal İstanbul'a mı kısıtlı kaynaklarımızı heba edeceğiz, İŞSİZ Gençlerin Ah'ı tutar bir gün. ALLAH Adaleti emreder, İnsanlar ekmek derdinde iken böyle bir İsraf zulümdür. İnandığımız gibi yaşamazsak ALLAH bunun bedelini bize Ödetir.
  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA35 dk önce
    kafa yokki proje olsun it oğlu itin.bu millet seni bir görsün zamanı gelince tıpış tıpış gidersin zamanında değilmiydi eceviti en yüksek oyla getiren neden abdullah öcalanı getirdi diye bizim millet inandı eceviti şaha kaldırdı,vakti zamanı geldi millet gördüki ecevit görüldüğü gibi değilmiş sonra bu millet yerin dibine soktu seçim zamanında,olsu vardır herşeyde bir hayırişte zamanı gelince ey immmmmmmaaam ne olduğu belirsiz rum tohumu zamanı gelince bu millet rezil etmesinide bilir..sen bir tatil yapyapacak iş yok zatennn sen hakkettin.
  • Mehmet kara Mehmet kara 39 dk önce
    Lan sülün hükümet sana soracak mı sanki???Sen git Bodrum’a yada kaz dağlarındaki evine tadilat yap sahtekar yalancı.
  • emekli çavuşemekli çavuş41 dk önce
    SEN....BIRAK....KANAL...İSTANBULU......O...SENİN...BOYUNU.....AŞAR......BOYUNDAN.................BÜYÜK....İŞLERE...KARIŞMA......SEN...İSTANBULUN....ÇÖPÜ..ULAŞIMI...YOLUNA..KALDIRIMINA....BAK.......
  • BATICIMALAR BATININ PARA ETMİYEN NESİ VARSA ALIYO SONRA BİZ GERİ KALDIK DİYE SUÇLU ARIYOBUKADAR NASIL KÖROLUR İNSANMI BUNLAR BAKAR DÜŞÜNEMİYEN LERBATICIMALAR BATININ PARA ETMİYEN NESİ VARSA ALIYO SONRA BİZ GERİ KALDIK DİYE SUÇLU ARIYOBUKADAR NASIL KÖROLUR İNSANMI BUNLAR BAKAR DÜŞÜNEMİYEN LER43 dk önce
    MISIR PANAMA PANAMA PARAKESİYO BİZİM BATICI LAİK AYDIN ÇAĞDAŞLAR İSTEMİYO ACABA BATILI DOSTLARI PARA VERİP GEÇECEK DİYEMİ ÜZÜLÜYOLAR
  • konya salih demir konya salih demir 45 dk önce
    bu adam ne ıstanbulu yönetırbunun işigüçü karıştırmaktırbırılerınınkuklasıdır ülkenın kaderı ile kımsenınoynamaya hakkı yoktur kayyumuatayın gıtsın suçturyaptıgı açıklama kanal istanbul hayattır ekonemıye çandır para makınesıdır
  • HaktanHaktan45 dk önce
    Her şey İstanbul’un menfaatine siz chp zihniyeti herşeye karşısınız zaten Avrasya tüneli olsun zarar dediniz işe yaramaz dediniz şuan yüzbinlerce araba geçiyor hergün İstanbul İzmir otoyoluna karşıydınız sadece 1 ayda toplam 4 milyon araç geçti metrobüse karşıydınız ama milyonlarca İstanbullu evine işine erken gidiyor ve biniyolar.Ama sen Ekrem yalanoğlu yaptığın hiçbir şey yok bide olacak projeleri engelliyorsun şunu unutma sen ak partinin yaptığı hizmetlerin üzerine oturuyorsun çünkü onlar herşeyi yaptılar Ekrem yalanoğlu
  • BekirBekir49 dk önce
    Reis bu istanbula bir kuruş harcamasın...Degilmiki proje adamı binali beyin yerine bu adamı seçtiler değmez....
  • Zekeriya GökçeZekeriya Gökçe52 dk önce
    :))) zaten istemezük tahifesi değil mi? bir de fikri var
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş53 dk önce
    Ulan ... sana fikrini soran oldumu ...
  • Tata TongaTata Tonga53 dk önce
    tepki çeken açıklama imiş. falanmış filanmış... kim tepki gösteriyor? tabi ki malum çevre. kanal mı yapıyorlar, bogaz mı yapıyorlar, aya otoban mı döşüyorlar kim ne yapıyor ise kendi cebinden yaptırsın...
  • hizipsavarhizipsavar54 dk önce
    dingil sanki sana soran oldu. o beyincik bu tür işleri algılamaz fazla yorma. 4 yılın kaldı daha çivi çakmadın çakamazsında. çiçek böcek saz türki ye iç zıbar yılları bitiri. birda mal bir seçmen bulursanız 25 yıl sonra belki bir yere daha alırsınız.

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