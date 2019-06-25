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İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 16:33
İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Maslak'taki ofisinden çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Muhtemelen yarın olur"

İmamoğlu mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarına bekliyoruz. Olursa vatandaşlarımıza da duyuracağız devir teslimi“ dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:33
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. mazbata

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