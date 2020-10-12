İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler meclis gündeminde tartışıldı.

İBB Meclisi ekim ayı birinci oturumunda, Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı AK Partili Özlem Erol, dikey bahçelerin ve graffiti çalışmasının maliyeti, çevreye etkisi gibi konularda CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun cevaplandırması için meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

Erol'un soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, dikey bahçelerin 2011- 2020 seneleri bakım tutarının 68 milyon lira olduğunu söyledi. Dikey bahçelerin yapım ve giderlerin çok yüksek olduğunu savunan Balyalı, "2011'den bu yana fiyatlar güncellendiğinde ortaya çıkan toplam rakam ise 179 milyon 754 bin 108 liradır. Duvarlara değil de yeşil alana girdiğiniz zaman bir milyon metrekarelik yeni yeşil alan imal edilecektir. İnsanların gerçekten yeşille ulaşabilmesi için yeşil alan park uygulamasını daha doğru olduğunu ve kaynaklarımızın buraya harcanması daha doğru olacağı düşünerekten uygulamaya geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlarımızın özellikle çevreye olan duyarlılığı Kanal İstanbul'a da göstermesini bekliyoruz." iddialarında bulundu.

AK Parti yalanladı: Açıklanan rakamlar gerçek değil

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise yaptığı açıklamada, iddia edilen rakamların gerçek olmadığını bildirdi.

Dikey bahçelerle ilgili İBB sitesinde yer alan bilgileri paylaşan Göksu, "İBB sitesinde, İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 7 Ekim'de açıklama yapıyor. Diyor ki, 'Fikirtepe'deki bu 2 bin metrekarenin bütçemize maliyeti 150 bin lira. Bütün projeyi kaldırdığımızda bütçemize 2 milyon artı gelecek'. Sonrasında daire başkanına 'Ne yaptın sen, biz İstanbul halkını kandıracaktık, fazla maliyetli diyecektik, niye böyle dedin' diyorlar ki, nasıl oluyorsa aradan dört gün geçtikten sonra aynı daire başkanı şöyle bir açıklama yapıyor: 'Efendim bu işin toplam maliyeti 12 milyon. Bize de 2 bin metrenin maliyeti 450 bin lira.' Bunu yapan da İBB sitesindeki açıklamayı yapan da aynı daire başkanı. Bir şey yapamıyorsunuz, bari yapılanı yıkmayın." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu, israf iddialarının da gerçekçi olmadığını söyleyerek, "Yılbaşı gecesi kullandığınız havai fişeklere bakın, bir yemek için kişi başı ödediğiniz 6 bin 500 liraya bakın." dedi.

"Kalan kısımların da yenilenmesi gerekirse..."

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da konuşmasında Göksu'ya yanıt vererek, "Duvar bahçelerin tamamı kaldırılmayacak. 55 değil 44 bin metrekare bahçe var. Bunun 11 bin metrekaresinin bakım ve yenilenmesi gerekiyor. Arkadaşlar bunu değerlendirip yenilememeye karar veriyorlar. 12 milyon liralık bir yenileme maliyeti var. Arkadaşlar maliyetleri yüksek bulup bozulanı düzeltmeme yoluna gidiyor. Kalan kısımlar devam edecek. Kalan kısımların da yenilenmesi gerekirse onlar da yenilenmeyecek."