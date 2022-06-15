İmamoğlu yine fena rezil oldu... Paylaşımını apar topar kaldırdı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılmadığı İBB Haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunu Twitter hesabından paylaştı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da, "Sizi de bekleriz sayın başkan" diyerek İmamoğlu'na cevap verdi. Alay konusu olan İmamoğlu paylaşımını apar topar kaldırdı.
Sosyal medya hesabından katılmadığı İBB Haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yayınını paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.
İmamoğlu, paylaşımın ardından tweetini sildi.
"Sizi de bekleriz sayın başkan"
İBB Başkanı İmamoğlu'nun "İBB Meclisi Haziran Ayı Toplantısı 3. Oturumu yapılıyor." paylaşımının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul’un gerçekleri sizi bekliyor" yanıtı geldi.