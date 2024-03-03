İmamoğlu videosu sosyal medyada patladı!

Türkiye'de, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları devam ederken; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan bir video sosyal medyada viral oldu.

2019'da verdiği vaatlerini yerine getiremeyen İmamoğlu'nu tiye alan video kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Videoda "Nerede o vaatlerin söyle söyle... Bu kentin hali ne böyle böyle" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO