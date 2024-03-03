İmamoğlu videosu sosyal medyada patladı!
İstanbul'u 5 yılda 90'lı yıllara götüren ve vatandaşlara verdiği vaatlerini yerine getiremeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki amacıyla yapılan bir video sosyal medyada viral oldu.
Türkiye'de, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları devam ederken; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan bir video sosyal medyada viral oldu.
2019'da verdiği vaatlerini yerine getiremeyen İmamoğlu'nu tiye alan video kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Videoda "Nerede o vaatlerin söyle söyle... Bu kentin hali ne böyle böyle" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterildi.
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