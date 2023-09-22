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Siyaset 'İmamoğlu ve Yavaş kendini ne halt zannediyor?' Akşener Levent Gültekin'in iddiasına dair ilk kez konuştu
Siyaset

'İmamoğlu ve Yavaş kendini ne halt zannediyor?' Akşener Levent Gültekin'in iddiasına dair ilk kez konuştu

Yeniakit Publisher
2023-09-22 17:05:00 -

Levent Gültekin'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili kendisini arayarak 'Kendilerini ne halt zannediyorlar?' dediğini iddia ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk kez konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Youtube kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili Akşener'le yaşadığı telefon görüşmesine ilişkin konuşan Levent Gültekin'in iddialarına cevap verdi.

Gültekin’in açıklamalarına ilişkin ilk kez konuşan Akşener, “Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı” ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin ne demişti?

Youtube kanalında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Gültekin, "Meral Hanım beni aradı. 'Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum.' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

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