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Siyaset İmamoğlu sinirlendi! Törene kimse gelmeyince, ilçe belediye başkanını azarladı
Siyaset

İmamoğlu sinirlendi! Törene kimse gelmeyince, ilçe belediye başkanını azarladı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 13:57:00 - 2023-09-27 14:16:11
İmamoğlu sinirlendi! Törene kimse gelmeyince, ilçe belediye başkanını azarladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki gösterdi.

Katıldığı törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu'na "başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

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