İmamoğlu Kemalcilerle kapıştı! Sonuna kadar çarpışacağım

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de kriz her geçen gün derinleşiyor.

Mayıs seçimlerinden sonra değişim çıkışı ile ortaya çıkan ve sonrasında delege yarışında kaybedeceğini anlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarıştan çekildi.

İstanbul'da bir dönem daha aday olma kararı alan İmamoğlu'nun yerini Özgür Özel aldı.

CHP'de değişimciler ve Kemalciler ayrımı

CHP, değişimciler ve Kemalciler olarak ikiye bölünmüş durumda.

Büyük kurultay öncesi oraklı-yumruklu kavgalarla geçen il ve ilçe kongreleri bir yanda dururken parti kurullarında da büyük bir kavga var.

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Bu kapsamda 25 Eylül'de İBB Meclisi CHP toplantısında Kemalciler ve değişimciler birbirine girdi.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında bir araya gelinen toplantıda sinirler gerildi.

İmamoğlu'nun yaptığı konuşmalar 'Kemalcileri' kızdırdı.

"CHP Genel Merkezi yüzünden kaybettik"

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, tv100'de toplantıya ilişkin bilgiler verdi.

Yarkadaş, toplantıda İmamoğlu'nun 'Seçimi CHP Genel Merkezi yüzünden kaybettik' dediğini açıkladı.

Partililerden tepki: İyi Partili misin CHP'li mi?

Aktarılana göre partililer İmamoğlu'nu, İyi Parti ile yakın olmakla ve CHP'lilerle mesafeli olmakla itham etti.

Bu tespit, kendini toplantı sürecinde de gösterdi. İmamoğlu'nun konuşmaları salonda Genel Merkez destekçileri tarafından çok sert bulundu.

"Sonuna kadar çarpışacağım"

Yarkadaş yaşananları şöyle özetledi:

İmamoğlu’nun bugünkü kapalı toplantıda yaptığı konuşmadaki üslubunun çok sert olduğu, agresif olduğu ve orada bulunan insanları rahatsız ettiğini söyleyebilirim.

Mesele CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine gelince İmamoğlu, Özgür Çelik’i işaret ederek ‘Tek aday, ortak aday yok, aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın, sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim’ diyor.

Bazı arkadaşlar ortamı yumuşatmaya çalışıyor ‘Tek aday, ortak aday yok, sonuna kadar gidip çarpışacağım’ diyor.

"Tarafınızı seçin"

Yarkadaş'ın aktarımına göre İmamoğlu'nun sert üslubu salondakileri rahatsız ederken bazı partililerden uyarı geldi.

Ekrem İmamoğlu'nu Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç uyardı.

İmamoğlu ise Genç'e "Tarafınızı seçin" demekle yetindi.

İmamoğlu'na tepki gösteren partililer, kendilerinin dışlandığını ve İyi Parti'ye gösterilen teveccühün kendilerine gösterilmediğini belirtti.