İmamoğlu, Kandil’e layık olmaya çalışıyor

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2019’da yerel seçimlerini Kandil’in desteğiyle kazanan ve her fırsatta terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’a selam gönderen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eli kanlı terör örgütü lideri için “tecrit altında, özgür olmalı” diyen HDP’lilere sempatik mesajlar yolladı. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve pazar yerlerini gezen İmamoğlu ile PKK’nın siyasi uzantısını desteklediğini öne süren kişi ile mide bulandıran bir diyalog yaşandı.

Diyalog ele verdi

Kendisinin HDP’li olduğunu ve oyunu Ekrem İmamoğlu’na vereceğini söyleyerek CHP-HDP-PKK kirli ittifakını açığa çıkartan şahıs, “Ben bir HDP/DEM’li olarak sizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler karşısında memnuniyetini dile getiren CHP’li İmamoğlu ise, bir hafta önce teröristbaşı Apo için “Özgürlük isteği”nde bulunan HDP’li yöneticilerle ilgili tek kelime etmeden, “Ne mutlu bana, ben de size layık olmaya çalışıyorum” diyerek sözde ‘kent uzlaşısı’ adı altında CHP ile ittifak kuran Kandil’in siyasi uzantılarına duyduğu minneti gözler önüne serdi.

Bu arada, yandaşlarına para aktarmak için bol bol reklam veren İmamoğlu, polemiğe de doymuyor. Zeytinburnu’nda mütedeyyin seçmenin 4 parmakla yaptığı Rabia işaretini alaya alan İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki yağdı.

Rabia’yı bırak terör işaretine bak

İmamoğlu’nun “Görüyoruz ki bir parmak eksilterek el sallayanlar var. 31 Mart’tan sonra onların o parmaklarını da özgürleştireceğiz” sözlerine öfke yağdı. İmamoğlu’nun muhafazakâr seçmenin fikirlerini, işaretlerini diline dolayacak kadar küçüldüğü belirtildi. Hatırlara ise İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun 2023’te Van mitingine katılanları iki parmakla selamladığı görüntüler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dilek İmamoğlu’nun mitingde HDP ve PKK’nın parmak işaretini kullandığını kaydetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Dilek İmamoğlu için “HDP bayrağı salladı, PKK’nın zafer işaretini yaptı” demişti. Sosyal medyada İmamoğlu’na “Rabia’yı bırak da PKK işareti yapan eşine bak” diye serzenişleri dile getirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK sempatizanları İBB listesinde

Öte yandan, Kandil’in mimarı olduğu CHP-DEM ittifakı İBB Meclisi listesine de yansıdı. Listede PKK sempatizanlarına yer verildi. Listeye 26 DEM’li girdi. CHP’nin amacının DEM’in minimum 20 üyesini İBB Meclisi’ne taşımak ve grup kurdurmak olduğu açıklandı. DEM’in CHP listesinden seçime girdiği ilçelerin başında Sancaktepe geliyor. Burada DEM’li Elif Gül, ilk sırayı aldı. Gül’ü 5’inci sırada DEM’li Nevzat Kılıç, 7’nci sırada Cevdet Dalkılıç, 8’inci sırada Dicle Özdaş, 10’uncu sırada Abdullah Yıldız takip etti. Sarıyer’de ise DEM’li İsmail Carboğa 3’üncü, Mehmet Tel ise 22’nci sıradan CHP listesine dahil oldu.

Bu isimlerin bir bölümünün bebek katili Abdullah Öcalan’ı öve öve bitiremediği, bir bölümünün PKK üyesi olduğu belirlendi. Esenyurt 10 olmak üzere Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe ve Sarıyer’de 26 DEM’li CHP listesinden seçimlere girecek. Bunda Ekrem İmamoğlu’nun payı büyük.