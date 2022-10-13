İmamoğlu inkar etmişti: Uyuşturucu taşıyan şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı! İBB’de çalıştıklarını...

Adana’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenerek durdurdukları İBB Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracında yaptıkları aramada, 24 kilo 550 gramı toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

İMAMOĞLU YİNE İNKAR ETTİ

İBB’nin cenaze aracında uyuşturucu bulunmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ne aracın ne de şoförlerin belediyede çalışmadığını ima eden açıklamalar yapsa da uyuşturucu taşırken yakalanan şoförler ifadelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mezarlık Müdürlüğü Araç İşletme Şefliğinde şoför olarak çalıştıklarını açıkladı. SABAH, o şoförlerin ifadelerine ulaştı.

Şüphelilerden Bünyamin Samancı, Ersin Erbay ile birlikte İBB’de şoför olarak çalıştıklarını belirterek, “Ersin ile birlikte otururken maddi sıkıntılarımdan bahsettim. Yaklaşık 100 bin lira borcum olduğunu ve bunu nasıl ödeyeceğimi bilmediğimi, oğlumun da askerde olduğunu söyledim.

Ersin de bana üzüldü ve ‘Sana yardımcı olacağım, bir iş söylediler, onu yapalım mı?’ dedi. Ben de işin ne olduğunu sordum. ‘Diyarbakır’a gidip oradan ot alıp İstanbul’a getireceğiz. Bu iş için bize 100 bin lira para verecekler’ dedi. Ben de zor durumda olduğum için daha önce hiç yapmadığım bu işi kabul ettim” ifadelerini kullandı.

“100 BİN LİRA PARA ALDIK”

Diyarbakır’a gittiklerinde Hamdullah Kara’nın Ersin Erbay’ın telefonuna konum attığını ve konuma gittiklerini kaydeden Samancı, “Hamdullah Kara bizi karşıladı ve hazırlamış olduğu içerisinde ot olduğunu bildiğimiz poşetleri araca kendisi yükledi. Araca yüklerken kendisine ben ve Ersin yardım ettik. Hamdullah Kara bana siyah ve beyaz poşet içerisinde 100 bin lira para verdi.

Ben parayı aldıktan sonra saydım ve geri poşetin içerisine koydum. İstanbul’da poşetleri nereye götüreceğimizi ve kime teslim edeceğimizi bilmiyorum. Aldığımız kişi bize konum atacaktı” dedi.

Cenaze aracının diğer şoförü olan 44 yaşındaki Ersin Erbay, ifadesinde 10 bin lira maaş ile İBB Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söylemişti.