İmamoğlu ile Yavaş’ın ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ önerisine Babacan ve Davutoğlu'ndan...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a aday olmaları çağrısında bulunan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendilerine dayatılmaya çalıştığını ifade etmiş ve altılı masayı dağıtmıştı.

AKŞENER ÖNERDİ, KILIÇDAROĞLU SICAK BAKTI

Yaşananların ardından İyi Parti cephesinden bugün, iki belediye başkanının adaylığı dışında yeni bir öneri geldi.

Altılı masaya dönen İyi Parti; İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na getirilmesi önerisini sundu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu teklife sıcak baktığını öğrenildi.

DEVA VE GELECEK KRİZ ÇIKARDI

Akşener’le Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştireceği aktarılırken bu sefer de masada başka bir kriz çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Edinilen bilgilere göre Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin, İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması önerisine karşı olduğu öğrenildi.

İki partinin de belediye başkanlarıyla aynı statüde olmak istemedikleri öne sürüldü.

Gazeteci Kemal Öztürk de konuya ilişkin, Deva Partili bir yetkilinin, “İmamoğlu ve Yavaş’la ilgisi kararı biz onaylamadık. Oturulup konuşulacak.” dediğini aktardı.