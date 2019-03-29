İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun Fetullahçı teröristler tarafından gerçekleştirilen darbenin bertaraf edildiği 15 Temmuz direnişine çirkin ifadelerle saldırdığı ortaya çıktı. FETÖ’nün darbe girişiminde millet destan yazarken evde saklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, skandal paylaşımlarıyla kutlu direnişi itibarsızlaştırmaya çalışmış.

Millete hakaret etti

FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Ekrem İmamoğlu’nun eşinin darbe gecesi yaptığı skandal paylaşımlar deşifre oldu. Milletin direnişinden rahatsız olan İmamoğlu’nun, “Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar” dediği, darbenin bastırılmasının ardından ise, “Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Hükümete lânet yağdırmış

Dilek İmamoğlu’na bazı kullanıcıların da “Demokrasinin selası veriliyor”, “Şeriat bağıra bağıra geldi” ve “Maalesef oyun bitti” gibi yorumlarla destek verdiği tespit edildi. 15 Temmuz sonrası askeri okullara yönelik yapılan düzenlemeyi hazmedemeyen İmamoğlu, 31 Temmuz 2016 paylaşımında, “Memleketim memleketim.. Çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin” demiş. 1 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında ise, “Çok şey yazmak istiyorum, paylaşmakla yetiniyorum. Bu okulları kapatan ve çanak tutan zihniyete lanet olsun” demiş.

15 Temmuz’da Belçika’ya kaçmıştı

FETÖ’nün TV’lerinde uzun süre yorumculuk yapan Ekrem İmamoğlu, FETÖ’nün “şike” kumpasını organize eden savcı ve polislerine övgüler yağdırmıştı. İmamoğlu, “Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız” demişti. 15 Temmuz’dan birkaç gün önce Belçika’ya gittiği öne sürülen İmamoğlu’nun darbenin akamete uğradığı 16 Temmuz sabahında ülkeye geri döndüğü ifade edilmişti.