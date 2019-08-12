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İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan Erdoğan ile karşılaştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu kendini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim" dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:45
İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan Erdoğan ile karşılaştırdı

CHP’li Ekrem İmamoğlu, kendisinin göreve gelmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 mahalli seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesiyle benzer bir ‘sembolik anlam’ taşıdığını söyledi.

140 Journos’un İBB Başkanı seçilmesiyle ilgili hazırladığı “kesinlikle bir şeyler oldu” belgeselinde konuşan İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim” dedi.

"Ulusal bir platforma oturmak anlamına geliyor"

Belgeselde, İBB Başkanı olmanın ‘ulusal bir platforma oturmak anlamına geldiğini’ kaydeden İmamoğlu, “Çünkü İstanbul’un 16 milyon nüfusu var, bunun Türkiye’deki etki alanına baktığınızda aslında sizi Türkiye’nin takip ettiği durumdasınız” diye konuştu.

"Çok uzman insana soracağız"

İmamoğlu şöyle devam etti: 'Yapacağım her iş ve eylemin, her uygulamanın kötü ise Türkiye’de negatif sonuçları, iyi ise çok pozitif sonuçları olacağını bilen bir yöneticiyim. Çok düşüneceğiz, çok iyi, çok uzman insana soracağız ve doğru kararlar alıp, doğru işler yapacağız.'

"Şeffaflık çözüm oluşturacak"

'Şeffaflığın önümüzdeki süreçte tüm konularda, tüm konuların sorunlarıyla ilgili müthiş çözüm oluşturacağını görüyorum. Kimse bu millete rağmen hareket edemez, kimse milletin lehine olmayan bir eylemde bulunamaz. Şeffaflık, yapılmak istenen iyi niyetli olmayan davranışlara dair bir çözümdür.'

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:45
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. 140 Journos
  4. kesinlikle bir şeyler oldu
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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