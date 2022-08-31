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Siyaset İmamoğlu beceriksizliği bu sefer de İSMEK’te!
Siyaset

İmamoğlu beceriksizliği bu sefer de İSMEK’te!

İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından İSMEK kayıtlarının başlamasıyla, sitenin çökmesi bir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:01:00 - 2022-08-31 11:13:00
İmamoğlu beceriksizliği bu sefer de İSMEK’te!

İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından İSMEK kayıtlarının 31 ağustos saat 10.00’da başlamasıyla, websitesinin çökmesi bir oldu. Kurslara kayıt yaptırmak için günlerdir bekleyen adaylar, son çare olarak İBB tarafından "tüm hizmetlere tek elden ulaşım kolaylığı sağlıyoruz" diye reklamı yapılan "İstanbul Senin" adlı uygulamaya yöneldi. Bu uygulamanın da aynı şekilde çöktüğünü gören vatandaşlar İmamoğlu'na bakın nasıl isyan etti.

 

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Yorumlar

Anonim

Yine şaşırtmadılar :)
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