İmamlar ve hayırsever vatandaşlar yan yana gelip ’yalnız değilsiniz’ dedi

Denizli’de Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverler ve imamlar tarafından ‘Yalnız Değilsiniz’ kampanyası kapsamında hazırlanan bin gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bulunan Bilal-i Habeşi Camii imamı Mürselin Işık öncülüğünde imamlar ve hayırseverler tarafından toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bin adet yardım kolisi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırılıyor. Yardımları alan ihtiyaç sahipleri, hayırseverlere teşekkür etti.

İmam Mürselin Işık, salgın hastalıktan dolayı çalışamayıp işten çıkarılanların olduğunu ve sosyal yardım alan vatandaşlara yardım ettiklerini söyledi. Işık, “Yardım alan vatandaşlar arttığı için bu anlamda camimizden de vatandaşlarımıza katkı yapmak istedik. Bütün kardeşlerimiz şunu bilirler ki camilerimizi Müslüman kardeşlerimiz inşa eder ve yardım yapar. Camileri yapan vatandaşlarımız zor durumda olduğunda camilerimizin vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösterme anlamında böyle bir karar aldık. Bin adet ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerimizin katkısı ile ulaştırmış olacağız. Bunun 500 kolisini cami görevlisi arkadaşlarımız ile kendi mahallesindeki ihtiyaç sahibi 3 aileye vermek üzere bu şekilde tanzim ettik” dedi.

“İhtiyaç sahibi olan ailelere destek olmaya davet ediyoruz”

Dağıtımları imam arkadaşları ile birlikte yaptıklarını ifade eden Işık, "Kendi araçları ile yönetimdeki arkadaşlarımız ve mahalleden katkı yapanlarla birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftardan sonra kalan 500 koliyi kendimiz ulaştırarak bu Ramazan gıda paketini. ‘Yalnız Değilsiniz’ kampanyasını tamamlamış olacağız. Tabii bu gölde bir damladır, biz imkanı olan kardeşlerimizi böyle zor zamanlarda ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım etmeye, destek olmaya davet ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri bu hastalıktan bir an önce kurtarsın inşallah. Bizlerin farklı yardımları da var hafız öğrencilerimize, zaman zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız var. Bu şekilde devam ediyor. Ama bunu bu sene özel olarak ‘Yalnız Değilsiniz’ kampanyasını insanımıza yalnız olmadığını göstermek için düzenlemiş bulunuyoruz” diye konuştu.