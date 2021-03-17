İmam skeci ile tepki çeken Güldür Güldür’e şok!

Geçtiğimiz günlerde İmamlarla dalga geçen SHOW TV'de yayınlanan sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığı Güldür Güldür sözde komedi programı halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. Halk tarafından programa verilen en büyük cevap ise izlenilmemesi oldu. Ali Sunal'ın programı reytinglerde ilk 10'a bile giremedi.

Güldür Güldür Show'un küpeli ve parmak arası terlikli bir imamın da yer aldığı skeci imamların tepkisine neden oldu. Din adamları RTÜK'ü göreve çağırdı.

Sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisi de reytinglerde dibe çakıldı.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulduğu Masumlar Apartman'ın son bölümü reytinglerde zirve yarışından kopmadı. Sevilen dizi ilk sırayı rakibine kaptırdı.

Nehir, Nazım'a hamile olduğunu söylediği fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım'ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerektiği Baraj reytinglerde umduğunu bulamadı.

İşte salı günü reytingleri...

10 - Ana Haber (Show TV)

9 - Survivor (TV8)

8 - Ana Haber (ATV)

7 - Baraj (Fox TV)

6 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özet (ATV)

5 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (Fox TV)

4 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

3 - Esra Erol'da (ATV)

2 - Masumlar Apartmanı (TRT 1)

1 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV)