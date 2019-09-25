İmam hatipli öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi: Ercan Hoca okuluna geri dönsün

Mustafa Durmaz İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da eleştirdiği karma eğitim dayatmasından vazgeçilmesi gerektiğini savunduğu için mesleğinden atılan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, görevine iade edilmeyi bekliyor. Cinsel taciz hükümlüsünün şikayetiyle mesleğinden edilen Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’ya yönelik destek her geçen gün artıyor. Laikçi zorbalara boyun eğip Harmancı’yı meslekten ihraç eden MEB’in yanlıştan dönmesi gerektiğini belirten Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin yeniden okuluna dönmesini istedi.

İslam’ı yaşamaya çalışan bir eğitimcidir

Konya Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören Nezahat Güzeş, “Ercan Hocam’ı 2 yıl boyunca derslerime girmesiyle tanıdım. Ercan Harmancı bir eğitimci olarak sadece “ders hocası” olmadı. Bizlere Sırat-ı müstakim’i anlatan bir eğitimci oldu. Kendisi söylemekten üzüntü duyduğum ithamların tam tersine hayatta durmamız gereken sınırları anlattı. Ufkumuzu; vatana, millete, devlete ve en başta ümmete hizmet yolunda açmak için bize son derece saygılı olarak eğitim verdi. Eğitim camiamızın kıymetli hocamıza sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Hocamız, Gerçek İslam’ı yaşamaya çalışan ve yaşatmak isteyen bir insandır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun

İmam hatipli Şüheda Doğan ise şunları söyledi: “Değerli hocamıza yapılan haksızlık bizi çok üzdü. Öğrencilerine yol gösteren, idealist ve saygın bir öğretmenin meslekten alınması gerçekten çok acı. Yeni neslin Ercan hocamız gibi bir öğreticiye ihtiyacı var. Milli Eğitim yetkililerinin Ercan Hocamıza atılan iftira karşısında bugüne kadar tek açıklama yapmaması hocamıza yapılan zulmün açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimizin sesimize kulak vermesini rica ediyoruz.”

Harmancı’nın Sosyoloji dersine giren Meliha Erat da, “Öğretmenimizin her zaman edebine şahit olduk. Biz öğrencileri olarak onun ahlaklı bir mümin olduğuna hem bu dünyada hem de ahirette şahitlik edeceğiz. Tüm Müslümanların farkında olduğu fakat dile getirmekten çekindiği bir mevzuyu dile getirdi. İşte bu yüzden hocamızın öğretmenliğe geri dönmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Konuşmaktan çekinmedi

Seküler yobazların kumpasıyla çok sevdiği işinden olan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın okuttuğu öğrencilerden Şüheda Oruç ise “Ercan hoca Hakk için konuşmaktan çekinmeyen, davranışlarıyla bizi eğiten mesleğinin hakkını veren bir öğretmendir. Öğretmenliğe devam etmesi ve nice öğrencilerin görmesi gereken bir eğitimci olarak mesleğine devam etmelidir” diye konuştu.

İmam hatipli Sariye Coşkunsel de “Ercan Harmancı Ümmet bilinciyle yaşayan, bizleri kendi kızı gibi gören, sürekli baba tavsiyeleri veren gerçek bir öğreticidir. Okulumuza gelecek öğrencilerin bir iftira uğruna gerçek bir öğreticiden mahrum kalmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.

Görevine geri dönmesini istiyoruz

Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören Nazire Büşra Erkeç, “Ercan hoca hassasiyet sahibi iyi bir eğitimci, mesleğinin hakkını veren bir öğretmendir. Başarılı, din adına görevini yerine getiren bir öğretmendir” derken, bir başka öğrencisi Ayşegül Alan, “Ercan Harmancı Hocam’ın edebine ve terbiyesine bir kız öğrencisi olarak şahidim. Daha nice öğrencileri edebiyle ve engin bilgisi ile aydınlatması için görevine geri dönmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit, 5 Mart Salı günü manşetten verdiği “Sapığın şikâyetiyle hayatını kararttılar” haberiyle Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’yı şikayet eden şahsın cinsel taciz ve hırsızlıktan hüküm giydiğini ortaya çıkardı. 6 Mart’ta yayımlanan “Harmancı’ya odatv kumpası” başlıklı haberde ise Harmancı’ya kurulan kumpasın perde arkasını deşifre edildi. 8 Mart tarihinde sürmanşetten yayımladığı haberde de “Bu teftiş kurulu kime çalışıyor?” diyen Akit, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın tanık öğrenci ve öğretmenlerin Ercan Harmancı’ya yönelik müspet beyanlarını görmezden geldiğini duyurdu. 12 Mart Salı günü ise “Hocamızı geri is-ti-yo-ruz” başlığıyla sürmanşetten verilen haberde, Harmancı’nın öğretmenliğe dönmesi için imza kampanyası başlatıldığını yayınladı.