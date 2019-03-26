İmam hatipler yükseldi onlar kudurdu

Haber Merkezi

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, yazılı basında yer alan imam hatip haberleri üzerinden hazırlanan “Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2018” raporunu açıkladı. Rapora göre, imam hatipler gazetelerde daha çok olumlu haberlerle yer buluyor. Siyasi polemik üzerinden haber yapılması ve ayrımcı dil kullanımı da geçen yıla göre oransal olarak azalma gösterdi.

Medya bakışı algıyı etkiliyor

Halit Bekiroğlu, ÖNDER Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında raporun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İmam hatiplerin bazen tarafgirlik bazen karşıtlık üzerinden tartışılan bir mesele olduğunu kaydeden Bekiroğlu, yüz yıllık mazisi olan bu kurumların en çok konuşulan en çok tartışılan kurumlar olduğunu söyledi.

Hem ÖNDER, hem paydaş STK’lar hem de kamudaki eğitim kurumları olmak üzere eğitimin tüm bileşenleri açısından medyanın bakışını analiz etmeyi önemli gördüklerini belirten Bekiroğlu, “Medyanın imam hatiplere bakışı toplumdaki imam hatip algısını epeyce etkilemektedir” dedi. Bu bakışı irdelemenin basın için de faydalı olduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, “Olumsuz haberlerdeki çok abartılı, çok ölçüsüz, saygı sınırlarını aşan dil medyaya da zarar veriyor ama en önemlisi bu okullarda okuyan çocuklarımıza, velilerimize, bu ülke vatandaşına farkında olarak ya da olmayarak çok büyük zararlar veriyor” diye konuştu.

Ortak paydamız olabilir

Bekiroğlu, imam hatip meselesini doğru bir zeminde tartıştığımızda bu eğitim modelinin ülkenin en önemli ortak paydalarından biri olma şansına sahip olduğunu söyledi. Bunu sağladığımızda bu okullara çocuklarını gönderen toplumun her kesiminden insanlara da saygı göstermiş de olacağımızı belirten Bekiroğlu, “Bugün imam hatiplerde farklı yaklaşımlar içinde olan dünya görüşleri hayat tarzları farklı olan çocuklarımız okuyor. Bu çocuklara hepimizin saygılı olması, velilerine saygılı olmamız gerekiyor. Bu toplumun tüm kesimleri olarak çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğundan hareketle söylemimizi, dilimizi değerlendirmekte fayda olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Gazetemiz Akit başta olmak üzere ulusal 29 gazete üzerinden yapılan araştırmaya, yıl içinde yayınlanan 45 bin 291 haberden imam hatip ifadesinin tam olarak geçtiği 4 bin 714 haber kaynak teşkil ediyor. Araştırmada bu sayı içindeki 1101 haber esas alındı. Yeni Akit başta olmak üzere 29 gazete üzerinden yapılan araştırmada çeşitli başlıklar ortaya kondu. Yapılan kategorilendirmeye göre belirlenen 9 başlık şöyle: Ayrımcı dil, bilimsel başarı, diğer, eğitim sistemi, kültür sanat etkinlik, müfredat, örnek okul örnek öğrenci, sayılar sınavlar ve siyasi polemik. Ayrımcı dili kullanan gazetelerin başını çekenler şu şekilde: Aydınlık, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü ve Yurt Gazetesi.

Olumlu daha fazla

Araştırmanın bulgularına göre, 1101 haber arasından 608 olumlu, 493 haber ise olumsuz olarak yer alıyor.

Oransal olarak, yüzde 55 olumlu, yüzde 45 olumsuz haber şeklinde yansıyor. Bazı gazetelerin tümü olumlu haber yaparken, bazı gazetelerde ise birkaç istisna dışında olumsuz haberler göze çarpıyor. Bazı kategorilerde yine tamamen olumlu haberler bulunurken bazı kategorilerde tamamen olumsuz, bazı kategorilerde de hem olumlu hem de olumsuz haberler yer alıyor. Kategoriler arasında ise ilk sırayı 302 haber, yazı ve yorumla “Eğitim sistemi” başlığı çekiyor. Onu 296 haber, yazı ve yorumla “sayılar sınavlar” başlığı izliyor.

Ayrımcı dil azaldı

Çalışmada imam hatiplilere yönelik nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanımı da diğer kategorilerle beraber inceleniyor. 2018 yılına ilişkin yapılan çalışmada aynı zaman diliminde 13 yayın organında 60 adet bu yönde haber, köşe yazısı, analiz raporlandı. 2017 yılı araştırmasında 79 haber, yazı ve yorum bu alanda raporlanmıştı, oransal olarak bu yıl ayrımcı dil kullanımının azaldığını ortaya koyuyor.

Bu çerçevede örneğin, geçtiğimiz yıl sık sık dile getirilen “Bu kurumlardan IŞİD sempatizanı veya IŞİD militanı” yetiştirildiği yönündeki iddia bu sene sayfalara yansımıyor. Ancak sayısal bir azalmadan söz ederken kullanılan kavramlar ve bu kavramların ötekileştirici dili noktasındaki ayrımcı dil kullanımı devam ediyor. Örneğin, cihatçı nesil, dinci-faşist, dindar ve kindar nesil, Allah ile aldatmak, deist nesil, sapık, yobaz, gerici, ortaçağ yaratığı, zavallı, beyni yıkanmış, niteliksiz öğrenci, kullaştırmak, müritleştirmek kavramları bu yıl içinde kullanıldı.

İHL ihraç modeli

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Siyasi düzlemden çıkardığımızda, eğitim çerçevesinde tartıştığımızda imam hatip modelinin ne kadar kıymetli model olduğunu hep birlikte keşfedeceğiz. Türkiye’nin yurtdışına ve İslam dünyasına sunabileceği, ihraç edebileceği en önemli eğitim modeli imam hatip modelidir. Biz bunu uzun süredir savunuyoruz. Milli Eğitimimiz de bu düşüncede. Biz bunu tartışabilirsek bütün ülke vatandaşlarımız da buna olumlu bakacaklar. İslam dünyasında DAEŞ gibi uç hareketlerin olmaması, ifrat ve tefritten uzak mutedil yaklaşımların yolu bu tür modellerden geçer. Meseleyi dar bir tartışma alanına hapsederek, bu özgün modele yazık etmememiz gerekiyor” diye konuştu.