İmam hatipler ve Diyanet Kapatılsın

Daha önce ‘ezan’a duyduğu nefreti dillendiren eski CHP’li yeni TİP’li (Türkiye İşçi Partisi) Milletvekili Sera Kadıgil, şimdi de Diyanet’e ve imam hatiplere nefret kustu. Diyanet’in yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yaptığını öne süren Kadıgil, imam hatipler için de haddi aşan ifadeler kullandı.

Kinini laikliğe bağladı

Kadıgil, CHP’nin fondaş kanalı Tele1 televizyonunda katıldığı bir programda kinini şöyle kustu: ‘’Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip’e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık Mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır. Sadece AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne kadar İmam Hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kur’an kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kur’an kursları MEB denetimindeydi buradan çıkardılar. Daha sonra TCK’da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor. Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.”

‘Haddini fazlasıyla aşmıştır’

TİP’li Sera Kadıgil’in bu mesnetsiz ifadelerine üzere mütedeyyin kesimlerden tepki yağdı... Akit’e konuşan Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, şunları dile getirdi: “Taraftarlarına hoş görünmek, mensubu olduğu siyasi anlayışın reklamını yapmak ve prim kazandırmak için TİP İstanbul Milletvekili. Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ‘Diyanet Kapatılsın, İmam Hatipler kapatılsın, Kur’an Kursları kapatılsın’ diyerek dine ve diyanete olan içindeki zehrini akıtmış ve kullandığı hadsiz cümleleriyle haddini fazlasıyla aşmıştır. Hatırlarım ki Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli irade tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kurulan önemli ve anayasal bir kurumdur. Diyanet İsleri Başkanlığımız, görev ve sunduğu hizmet açısından ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamada çok önemli görevler üstlenmiştir. Türk milletinin gözbebeği olan bu kuruma ‘Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın’ demek Sera Kadıgil adlı milletvekilinin haddine değildir. Sera Kadıgil ve türevleri bilsin ki; Diyanet İşleri Başkanlığını kapatmaya ve kaldırmaya bu zamana kadar hiç kimsenin gücü yetmemiş ve yetmeyecektir. Ne yazık ki gerçekleşmeyecek hayallerin peşinden koştukça yine hüsrana uğrayan din diyanet karşıtları olacaktır. Çünkü bu Müslüman millet var oldukça dinine ve diyanetine sahip çıkacaktır.”

‘Tükenmişlik sendromu’

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da, tepkisini şöyle ifade etti: “Bu gibi insanlar tükenmişlik sendromu yaşıyor. Konuştukları konuların, fikirlerin para etmediğini gördüklerinde dinimize, diyanetimize, Kur’an Kurslarımıza saldırıyorlar. Ne kadar biz demokrasiyi savunuyoruz deseler de söylemlerine baktığımız zaman ne kadar yobaz ve gerici bir kafaya sahip olduklarını görüyoruz. Yüzde 90’ı Müslüman olan ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın olması, Kur’an Kursu açılması ya da din hizmeti verilmesi gayet normaldir. Bundan rahatsızlık duyulması o insanların tükenmişliğini gösteriyor. Bu açıklamaları kabul etmek hiçbir açıdan mümkün değildir.”