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Medya "İmam hatipler kapatılsın" demişti! Özdemir İnce, şimdi de bu haltı yedi
Medya

"İmam hatipler kapatılsın" demişti! Özdemir İnce, şimdi de bu haltı yedi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 14:41:00 -
"İmam hatipler kapatılsın" demişti! Özdemir İnce, şimdi de bu haltı yedi

Son olarak, imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini vurgulayıp "İmam hatiplilerden bilim adamı olmaz" herzelerini yumurtlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yeni inciler saçtı.

Son olarak, imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini vurgulayıp "İmam hatiplilerden bilim adamı olmaz" herzelerini yumurtlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yeni inciler saçtı. 

Geçmişte yaptığı açıklamalarda, cesedinin yakılmasını isteyen İnce, özetle şu saçmalıkları dile getirdi:

"AKP&MHP ve radikal İslamcı kuyruklarının yaşayacakları yenilgi bozguna dönüşecek. Bu bozgundan kurtulup düzenli ve etkili bir muhalefet yapmaları olanaksız. Radikal İslamcı ve milliyetçi selefi akıllar Millet İttifakı’nın restorasyon siyasetini eleştirmek yeteneğine sahip değiller. Siyasal ve ekonomik donanımlarıyla muhalefet yapmaları olanaksız. Eleştiri yapmak için ellerinde İslamın naslarından, çağ dışı milliyetçilikten başka ölçü ve araç olmayacak.

Millet İttifakı iktidarının karşısında, muhalefet olarak, ona iktidar yolunu açan Emek ve Özgürlük İttifakı ile sol olacak. Demokratik ortamda sol dağınıklıktan kurtulup gürbüzleşecek ve birleşecek." 
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