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Aktüel İmam Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı nereli kaç yaşında hangi okul mezunu?
Aktüel

İmam Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı nereli kaç yaşında hangi okul mezunu?

Ankara Melike Hatun Camiisinden görev yapan ve yaptığı sohbetlerle vatandaşları dine, imana ve Kur’an’a davet eden Halil Konakçı hoca din düşmanlarının hedefinde. Peki Hali İmam Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı nereli kaç yaşında hangi camide görev yapıyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-27 15:47:00 - 2022-07-27 15:48:58
İmam Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı nereli kaç yaşında hangi okul mezunu?

Halil Konakçı İzmir'de dünyaya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürütmektedir. Sosyal medya platformlarında oldukça popüler olan Konakçı, milli değerler ve dini değerlere dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

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