İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine “İktisadi Yönelim Anketi” formu gönderilirken, 2 bin 77 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların cevapları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, ağustosta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,6 seviyesine çıktı.

Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış, gıda ve içeceklerde ise azalış görüldü. Bu dönemde dayanıksız tüketim mallarında değişim gözlenmedi.