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Aktüel İlyas Saral yakalandı mı? İlyas Saral gözaltında mı?
Aktüel

İlyas Saral yakalandı mı? İlyas Saral gözaltında mı?

Sarallar örgütü olarak bilinen Sarallar'a son dakika operasyon gerçekleştirildi. Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çete lideri İlyas Saral'ın aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. İlyas Saral kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 10:33:00 - 2022-06-29 10:50:45
İlyas Saral yakalandı mı? İlyas Saral gözaltında mı?

İstanbul'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar'la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Sarallar; Trabzon Of ilçesi kökenli, aile bağı ile mensup ve taraftarları olan, İstanbul'da etkin olan bir organize suç örgütüdür. Grup 90'lardan 2005'e kadar Hüseyin Saral tarafından yönetildi.

Hüseyin Saral'ın 2005'te öldürülmesi üzerine, günümüzde grup liderinin Burhanettin Saral'ın olduğu; Ümit Saral, İlyas Saral, Yakup Kerem Saral, Alaattin Saral, Barış Saral ve Zafer Saral'ın ise yönetici kadrosunda olduğu belirlendi.

Alaattin Saral kimdir?
Alaattin Saral kimdir?

Biyografi

Alaattin Saral kimdir?

Sarallar örgütü kimdir?
Sarallar örgütü kimdir?

Gündem

Sarallar örgütü kimdir?

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